Smutná zpráva: Máme s Poláky a Maďary nejšpinavější vzduch v Evropě

Severní Čechy /INFOGRAFIKA/ - Ministerstvo životního prostředí chce zvýšit pokuty, pokud si řidič vymontuje z auta filtr pevných částic.

Prach ve vzduchu zabíjí: každému obyvateli České republiky ukrojí ze života více než rok. Vyplývá to z propočtů, které pořídila Světová zdravotnická organizace.

Prach totiž podle ní nevyvolává jen dýchací potíže, ale také rakovinu, nemoci srdce nebo kojeneckou úmrtnost. A bude hůř. Podle dalších mezinárodních statistik má totiž Česká republika jedno z nejšpinavějších ovzduší na světě.

V každém metru krychlovém tady poletuje asi 21,4 mikrogramů prachu, což je osmý nejhorší výsledek ze čtyřiačtyřiceti zemí sledovaných Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.

Větší koncentraci prachových částic ve vzduchu už mělo jen pár asijských zemí, jižní Afrika, Turecko, Polsko a Maďarsko.

Bez filtru pokuta

Evropská komise proto Českou republiku vyzvala, aby na ochraně vzduchu zapracovala. „Mělo by co nejdříve navrhnout uspokojivá opatření – podobně jako Slovensko nebo Španělsko,“ řekl komisař pro životní prostředí Karmenu Vella. Jinak se bude chtít Brusel domáhat nápravy žalobou na český stát.

Stejně jako se to stalo v případě Německa, Francie nebo Británie, kde mají zase problémy s porušováním limitů na koncentrace oxidu dusičitého.

Ministr životního prostředí Richard Brabec už dílčí změny ohlásil. Chce se zaměřit hlavně na dopravu, která je jedním z největších zdrojů znečištění ovzduší.

Zvýší třeba pokuty za to, že si řidič nechá z dieslového auta odstranit filtr pevných částic. Do ovzduší se pak valí obrovské množství zplodin. „Tresty by měly být daleko přísnější. Dnes je to maximálně deset tisíc korun, do budoucna by to mohlo být několikanásobně víc,“ řekl Brabec.

Počítá s tím v připravovaném zákoně o silniční dopravě. Pracovníci servisů navíc budou muset nově hlásit každý „vytlučený“ filtr dopravnímu inspektorátu.

Kromě toho chce zvýšit podíl aut na alternativní pohony, hlavně na stlačený zemní plyn. Brabec už kvůli tomu podepsal dokument, který vznikl po společných jednáních vlády s Českým plynárenským svazem a Sdružením automobilového průmyslu.

„Je uzavřen na dobu určitou, a to do konce roku 2025,“ doplnila mluvčí ministerstva Petra Roubíčková.

Zpřísní se limity?

Podle některých odborníků by se ale měly zpřísnit i hygienické limity, které přípustné množství prachových částí ve vzduchu stanoví. Jsou příliš benevolentní.

„Zatímco Světová zdravotnická organizace doporučuje stanovit limit pro prach PM10 na dvaceti mikrogramech na metr krychlový, my ho máme na čtyřiceti mikrogramech v ročním průměru,“ upozorňuje Miroslav Šuta z neziskové organizace Centrum pro životní prostředí a zdraví.

U menších částic PM2,5 je rozdíl ještě propastnější: místo doporučených 10 mikrogramů si Česká republika určila hranici na 25 mikrogramech na metr krychlový.

Umíráme předčasně

To pak má dopad na životy lidí: odhady Státního zdravotního ústavu hovoří dokonce o deseti až dvanácti tisících Češích, kteří každým rokem předčasně zemřou jen kvůli tomu, že dýchali špinavý vzduch.

Světová zdravotnická organizace k tomu vyčíslila i škody: Česká republika podle ní přichází kvůli znečištění ovzduší prachem asi o sedm až osm procent hrubého domácího produktu ročně.