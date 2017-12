Češi holdují videohrám. Nejmenší zájem v EU projevují Slovinci

Severní Čechy - Česká republika je zemí s nadprůměrným podílem mladých hráčů videoher. Z okolních států mají videohry radši pouze Němci.

Naopak v předlitavském Slovinsku většině populace, a to včetně mladých mužů, hraní her na počítači, telefonu či tabletu nic neříká. Hravou statistiku přinesl Eurostat.

Videohry hraje a stahuje přes internet pětina Čechů. Jde hlavně o mladé lidi, častěji muže. U starších ročníků obliba této zábavy klesá.

Zájem o hry hrané přes počítač nebo mobilní telefon s ostatními hráči, přes internetový prohlížeč, zejména na sociálních sítích, nebo o hry stažené přes internet mají plné dvě třetiny mladých do 24 let. V další věkové kategorii od 25 do 34 let hraje videohry přes internet 30 procent lidí.

„S postupem věku se zastoupení hráčů videoher v populaci snižuje. Nicméně příznivci her přes internet se najdou i mezi lidmi v důchodovém věku. V kategorii starších 65 let jde o čtyři procenta osob,“ uvádí místopředseda Českého statistického úřadu (ČSÚ) Marek Rojíček.

Nejsilnější skupinou herního trhu jsou mladí muži. Podle údajů Eurostatu za rok 2016 se hraní a stahování videoher v zemích EU věnovalo v průměru přes 65 procent mužů ve věku od 16 do 24 let. Podíl hráček v tomto věku byl o více než 20 procentních bodů nižší.

„Podíl mladých českých hráčů se vloni pohyboval nad evropským průměrem. U mužů dosáhl 74 procent, což znamenalo sedmou příčku ve srovnání s dalšími státy EU,“ doplnil Milan Dedera z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ. Nejaktivnější hráči i hráčky ve věku od 16 do 24 let jsou z Dánska.

Nejslabší zájem o videohry mají lidé ve Slovinsku. V malé alpské zemi je naopak velmi nadprůměrný počet organizovaných turistů a sportovců.