Češi volili po celém světě. Liberečanka usedla ve volební komisi v Arménii

Liberec – Bezmála dvanáct a půl tisíce Čechů využilo v letošních prezidentských volbách možnost odvolit v zahraničí. Ve volebních místnostech umístěných na pěti světových kontinentech volili nejen ti, kteří tam dlouhodobě žijí, ale také studenti nebo lidé na dovolené.

Byli mezi nimi i Liberečané. Například dvojice českých studentů z univerzity v Drážďanech odvolila na tamním konzulátu. Spolu s nimi tam svůj hlas odevzdalo na sto šedesát voličů.

VE VOLEBNÍ KOMISI V JEREVANU

Třiadvacetiletá Martina z Liberce je pro změnu na ročním pobytu v hlavním městě Arménie Jerevanu. Volit na zdejší ambasádě byla již v podzimních parlamentních volbách, tentokrát usedla dokonce ve volební komisi. Také v Asii probíhají volby stejně jako v tuzemsku, tedy po dobu dvou dní. Sčítání hlasů tu ale prý tolik času nezabralo. „V Jerevanu volilo osm lidí, z toho tři jsme seděli v komisi,“ popisuje studentka.

Dlouhé hodiny čekání na voliče si proto krátila třeba četbou nebo povídáním s kolegy. „O lidech, kteří tam seděli se mnou, vím už úplně všechno,“ směje se Martina. V Jerevanu se o vítězi voleb hovořit nedá. Nejvíce, dva hlasy, tu získal Miloš Zeman, Jiří Drahoš i Michal Horáček.

DLOUHÁ A DRAHÁ CESTA DO ŘÍMA

Ne všichni, kdo pobývají v cizině, se ale k volbám vydali. Třeba třiadvacetiletý Liberečan Ondřej je nyní na studijním pobytu v Itálii. Jenže jen jedna cesta do hlavního města na tamní ambasádu by mu zabrala přes dvě a půl hodiny času. „Navíc je pro mě jako pro studenta 20 euro za autobus velký výdaj,“ dodal student. Do Říma se proto vydá až za čtrnáct dní, v druhém kole.

Češi v zahraničí volili nejčastěji Jiřího Drahoše. V netuzemských volebních místnostech získal 45 %. Miloš Zeman byl až pátý se sedmi a půl procenty.