Majitelka wellness centra Amandari Spa v České Lípě Pavlína Všechovská potvrzuje, že rovněž mírně zdražili už vloni, ale pouze symbolicky přibližně o 50 korun. „Nově zatím nezdražujeme, ale neříkám, že se tak nestane v průběhu roku. Ne kvůli DPH, ale kvůli navyšování energií a celkově kvůli inflaci, ale nepředpokládám, že by to mělo být víc než o 8 nebo 10 procent,“ říká usměvavá tmavovláska a při tom vkládá lávové kameny do teplé vody.