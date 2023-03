Vozy Českých drah budou nadále zajišťovat vlakovou obslužnost na Jizerskohorské železnici. Na současný kontrakt, který vyprší koncem roku 2026, naváže smlouva nová. Kraj si od toho slibuje kvalitnější železniční služby pro cestující.

Novinkou je doplnění stávající flotily o dalších devět vozů Stadler, na tamní trati tak skončí provoz souprav Regionova. „Navýšení počtu vozů přinese posílení kapacity nejvytíženějších spojů. Počty cestujících rok od roku rostou a dosavadní omezený počet souprav kapacitně nestačí,“ informoval náměstek hejtmana pro resort dopravy Jan Sviták.

V oblasti odbavení cestujících Liberecký kraj počítá se zachováním všech dnešních staničních pokladen. Průvodčí bude obsluhovat většinu vlaků, ponechán bude i samoobslužný prodej prostřednictvím jízdenkových automatů. Cestující budou moci platit hotově i kartou. Ve vozech bude k dispozici wi-fi síť a budou doplněny zásuvky pro nabíjení elektroniky.



Liberecký kraj vysoutěžil Jizerskohorskou železnici v roce 2011, České dráhy tam získaly smlouvu na patnáctiletý provoz regionálních vlaků. Podle hejtmana Martina Půty Liberecký kraj jako jeden z prvních regionů v České republice dokončuje téměř úplnou generační obměnu vozového parku. „Do budoucna počítáme také s prodloužením linek ve směru Mladá Boleslav a Görlitz. Pevně věřím, že se nabídkou dalších možností dojíždění za prací či turistikou zlepší zejména dostupnost hospodářsky slabších oblastí na Tanvaldsku a Frýdlantsku,“ zdůraznil Půta.

Podle člena představenstva a náměstka generálního ředitele Českých drah odpovědného za osobní dopravu Jiřího Ješety se jedná o komplikovaný dopravní kontrakt. Vše je určeno nutností nasadit zcela speciální vozidla, která mohou jezdit i na nejstrmější české ozubnicové trati. Běžná produkce výrobců potřebná vozidla nenabízí.

Ta současná, která byla pro Liberecký kraj vyrobena a upravena na zakázku právě pro účely ozubnicové trati, dodal výrobce v roce 2011. „Nyní jsou přibližně v polovině své životnosti. Dnes je těchto vozidel patnáct a některé z nich obsluhují také Frýdlantsko. Nově budou všechny přesunuty na Tanvaldsko a nasazovány přednostně na vlaky projíždějící ozubnicovou trať, pro kterou jsou z výroby předurčeny. Frýdlantsko pak obslouží dodatečné zánovní vozy, které České dráhy pro Liberecký kraj pořídí,“ osvětlil. Nová smlouva zahrnuje i nadstandardní variabilitu objednávky dopravních výkonů v průběhu let. Kraj si tak bude moci přiobjednat, nebo naopak redukovat vlaky, vozidla, personál i obsluhu cestujících ve stanicích.



Novinky nastanou také v organizaci dopravy, která je tam už nyní typická takzvanou křídlovou linkovou koncepcí. V té vyjede na jednom vlaku z Liberce více spojených vozů, které se cestou postupně odpojují a samostatně pokračují až do jednotlivých koncových stanic. Kromě zvýšení významu frýdlantské páteřní linky mezi Libercem a Novým Městem pod Smrkem se rozšíří také počet obsluhovaných tratí, a to především o úsek Tanvald – Železný Brod s možným prodloužením osobních vlaků do Turnova.

„V případě souhlasu Středočeského kraje bychom rádi linky protáhli až do Mladé Boleslavi. Nová smlouva také počítá s možností prodloužení na trati Liberec – Černousy a dále přes polský Zawidów a Zgorzelec až do německého Görlitz, kde jsou pro cestující dobře dostupné kvalitní přípoje ve směrech Berlín, Drážďany, Wroclaw či Jelenia Góra,“ řekl Sviták. Nově dopravce nabídne celodenně v pracovní dny přímá spojení mezi Libercem a Plavy, o víkendech pak mohou přibýt přímé vozy na trase Mladá Boleslav – Turnov – Tanvald – Harrachov – Szklarska Poręba. „Důležitou podmínkou je však zejména obměna systému výhyben a to, aby správci tratí výrazněji posílili tamní infrastrukturu,“ dodal. Základní roční dopravní výkon čítá téměř 2 miliony vlakokilometrů za průměrnou cenu 234,77 korun za kilometr. Smlouva je v takzvaném brutto režimu, kde rizika a příležitosti výše výnosů z jízdného nese kraj. Ten také hradí dopravci jeho nákladovou cenu navýšenou o přiměřený zisk, všechny dopravcem dosažené výnosy se z této ceny odečítají. Jizerskohorská železnice se díky propojené snaze Libereckého kraje, společnosti Korid LK a dopravce Českých drah stala jednou z nejúspěšnějších a nejkvalitnějších značek české regionální železnice. Na trati, kde předtím jezdily až 60 let staré vysloužilé motorové vozy v delších či nepravidelných intervalech mezi spoji, vystřídaly moderní nízkopodlažní klimatizované vozy od švýcarské firmy Stadler. S výjimkou josefodolské odbočky odpadly všechny do té doby tradiční přestupy na návazné lokálky. Nahradila je přímá spojení z Liberce do Černous, Nového Města pod Smrkem, Bílého Potoka pod Smrkem, a od roku 2015 dokonce i do polského turistického střediska Szklarska Poręba.