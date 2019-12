Když Vít Klouček nastupoval v neděli ráno do vlaku na Malé Skále, nestačil se divit. „Ještě se mi nestalo, abych si tady nekoupil lístek. Dnes je ale zavřeno s tím, že zavřeno už zůstane napořád,“ popsal. Lístek si tak musel koupit od průvodčího ve vlaku. „Dokážu si představit, že spousta lidí, kteří odsud pojedou třeba jen jednu dvě stanice, nezaplatí nic,“ doplnil Klouček.

Od neděle 1. prosince zmizela možnost koupit si jízdenku u výpravčího ve 148 stanicích v české železniční síti. Státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) se totiž rozhodla smlouvu s Českými drahami o prodeji jízdenek hlavně v menších stanicích vypovědět. „Důvodem ukončení je nerentabilnost prodeje s ohledem na sjednanou provizi a vynaložené náklady SŽDC spojené s prodejem,“ vysvětlila mluvčí společnosti Radka Pistoriusová.

Cestující si musí lístek koupit ve vlaku. „Pokud cestující nastoupí ve stanici, kde není prodej jízdenek, bude odbaven bez přirážky ve vlaku,“ přiblížil mluvčí Českých drah Radek Joklík. Mezi stanicemi, kde už lístek cestující nekoupí, figuruje právě i Malá Skála.

Vedení obce je z uzavření v rozpacích. Vidí to jako další vzdalování služeb lidem na menších obcích. Starostovi Michalu Rezlerovi vadí ale i fakt, že obci nedal nikdo nic vědět předem. „Dokonale utajené. Alespoň na Malou Skálu žádná informace nedorazila,“ sdělil starosta

Obec se v minulosti dohadovala se SŽDC o přestavbě nádraží. Nástupiště se měla posunout do středu obce, čímž by SŽDC budovu stávajícího nádraží opustila. „V případě posunu nástupišť a stavby podchodu bychom nepřistoupili k rekonstrukci, pro objekt by nebylo využití a zvažovali bychom další postup,“ uvedla v roce 2017 Kateřina Šubová ze SŽDC.

Při jednáních kolem projektu mimo jiné zaznělo, že prodej lístků je srovnatelný s prodejem v Železném Brodě. I proto je uzavření zdejší pokladny podle starosty diskutabilní.

Starostové jsou nespokojení

Ke kritice uzavření pokladen se na sociálních sítích přidali další starostové. Třeba starosta Hamru na Jezeře Milan Dvořák. „Veškerý servis a péče státu o lidi bydlící na vesnicích a v malých městech, spočívající ve službách České pošty, Českých drah a podobně, se poslední dobou začíná vymykat kontrole a směřuje k nule,“ popsal Dvořák.

Kritikou nešetřil ani Jiří Mikeš, starosta obce Líšný sousedící s Malou Skálou. „Establishment postupnými krůčky vesnici už roky likviduje. Kdysi stačil starostovi selský rozum a všeobecné právní podvědomí. Aktuálně se v problematice veřejné správy nevyznají ani soudci, státní zástupci a většina advokátů,“ přiblížil.

Konec pokladen v menších stanicích je i jedním z důsledků loni zavedených slev pro studenty a seniory. Stávající smlouva počítala s provizí za každou jízdenku podle její hodnoty. Vzhledem k tomu, že u velké části cestujících došlo k poklesu ceny jízdného na 25 procent původní hodnoty, tržby a následně provize jsou pro SŽDC podstatně nižší.

Pokladny zůstaly uzavřené i na dalších nádražích v Libereckém kraji, například v Lomnici nad Popelkou nebo Rovensku pod Troskami.