Dnes na tratích jezdí České dráhy, smlouva jim ale brzy skončí. Na konci minulého roku kraj oslovil vybrané dopravce a požádal je, aby podali svou nabídku, a jako nejvýhodnější zvolil tu od společnosti Arriva. Kvůli možnému střetu zájmů pak ještě nechal v lednu celý proces zopakovat se stejným výsledkem. Arriva nabídla cenu 157,12 korun za kilometr, a kraj ji tak znovu prohlásil za vítěze.

České dráhy, které nabídly cenu o 1,50 koruny na kilometr vyšší, se ale nechtějí vzdát tak snadno. V pátek do Liberce přijel dokonce sám generální ředitel ČD Miroslav Kupec a hejtmana Martina Půtu upozornil, že výběr konkurence může přinést rizika. „Nemyslím si, že částka, kterou kraj ušetří, je úměrná riziku, které podstupuje. My vlaky, které nabízíme, reálně máme, máme i zaměstnance. To všechno konkurence zatím nemá,“ uvedl Kupec.

Podle hejtmana Půty ale nemůže kraj ve výběru dopravce zohledňovat něco jako nedůvěru v nabídku nějakého z uchazečů. „Z minulosti máme se soutěžemi dobré zkušenosti,“ připomněl. V kraji jezdí soukromý dopravce už deset let, a to na trati z Liberce do Hrádku nad Nisou a dál do Německa.

Nabídky na zmíněné tratě byly podle Půty téměř srovnatelné. České dráhy nabídly, že dopravu zajistí nízkopodlažními vlaky RegioShark. Na odbočku z Železného Brodu do Tanvaldu ale chtěly nasadit motoráček Regionova. Právě to se krajským radním nelíbilo. „Obdrželi jsme už několik stížností na smekání těchto vozů. Vozidla jsou typická pomalými rozjezdy a na trati nedokážou plně využít rychlostní profil. Maximální rychlost Regionovy je 80 km/h,“ vysvětlil mluvčí kraje Filip Trdla.

Regionovy vznikly rekonstrukcí starších vlaků ze sedmdesátých let. Arriva naproti tomu nabídla nasazení německých motoráků Desiro z přelomu století. Ty kraj na rozdíl od Regionov označuje za vozy moderní, oceňuje třeba jejich nízkopodlažnost.

Ředitel ČD nakonec „prohru“ uznal. Kraj tedy nyní bude ladit podobu desetileté smlouvy s Arrivou. „Rozsah služeb by měl být zachován tak jak dnes. Nemělo by se nic změnit,“ avizoval hejtmanův náměstek Jan Sviták. Ve vlacích bude nadále platit integrovaný tarif.

O DALŠÍ TRATĚ BOJUJÍ

Pro České dráhy bude prosinec 2019 přelomový také v tom, že přijdou o dopravu na rychlíkové lince z Tanvaldu přes Turnov do Prahy. I tuto linku totiž přisoudilo Ministerstvo dopravy Arrivě. I přes ztrátu těchto výkonů ale podle Kupce nehrozí žádné propouštění zaměstnanců ČD. „Techniku i zaměstnance předisponujeme jinam. V republice máme trvalý podstav 150 strojvedoucích,“ poukázal Kupec.

Dráhy mají v kraji zatím jistou smlouvu do roku 2026 na tratích takzvané Jizerskohorské železnice, tedy na Frýdlantsku a Jablonecku. O další linky teprve svedou boj.

Jde třeba o dvě mezikrajské linky, z Liberce přes Českou Lípu do Děčína a z České Lípy do Lovosic. Zde dopravce vybírá Ústecký kraj spolu s Libereckým. „Podali jsme nabídku, v tuto chvíli vyjednáváme o podobě smlouvy. Předpokládáme, že na tratích zůstanou stávající vlaky,“ řekl ředitel regionálního odboru Českých drah Jiří Ješeta. Na předmětných tratích dnes jezdí moderní RegioSharky a paradoxně také krajem kritizované Regionovy.

NOVÉ VOZY ODMÍTLI

„Nabízeli jsme i nová vozidla, která teď soutěžíme a která by začala jezdit za tři roky. Nabídka ale přijatá nebyla, objednatelé si ale přejí zachovat stávající vozy,“ dodal za České dráhy Ješeta. V tom, že kraj Regionovy na jedné straně kritizuje, ale na jiné trati si přeje jejich zachování, hejtman Půta rozpor nevidí.

Na trati z České Lípy do Lovosic podle něj jezdí malý počet cestujících. „Není to trať, kde by tržby vedly k úvaze, že tam budeme kupovat nové vlaky. Větší část trati navíc leží v Ústeckém kraji, a ten tak má při hledání řešení větší slovo,“ vysvětlil Půta.