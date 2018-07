České dráhy svedou v kraji boj o dvě železniční linky s dalšími dopravci

Liberecký kraj – Na tratích může jezdit nový dopravce.

Vlak. Ilustrační snímekFoto: KORID LK

Modrý, žlutý, černý, nebo úplně jiný? Jakou barvu budou mít osobní vlaky dopravce, který bude od prosince 2019 vozit cestující na dvou železničních tratích, které spojují Liberecký a Ústecký kraj? Jisté je zatím to, že České dráhy, které zde jezdí dosud, další setrvání na těchto tratích nemají vůbec jisté.

Smlouva jim vyprší na konci roku 2019, kraje přitom s jejím automatickým prodloužením nepočítají. „Poptali jsme všech šestadvacet dopravců, kteří mohou v Česku osobní dopravu provozovat. V tuto chvíli se jedná s těmi, kteří projevili zájem,“ popsal Pavel Blažek, jednatel společnosti KORID LK, která dopravu v Libereckém kraji objednává.

„Soutěž“ se svede o linku z Liberce přes Českou Lípu do Děčína a také o linku z České Lípy přes Litoměřice a Louny do Postoloprt. „Z nabídek, které obdržíme, vybereme tu nejvýhodnější a zakázku zadáme na deset let formou přímého zadání,“ dodal Blažek.

Vzhledem k probíhajícím jednáním Blažek neuvedl, které firmy mají o provozování dopravy na spojnicích Libereckého a Ústeckého kraje zájem. Podle informací Deníku se o trať zajímá třeba dopravce Leo Express. „Zájem máme a jednání se určitě zúčastníme,“ potvrdil mluvčí společnosti Emil Sedlařík.

Účast zvažuje i RegioJet. „O své účasti ve výběrovém řízení rozhodneme na základě zveřejnění zadávací dokumentace,“ uvedl mluvčí firmy Aleš Ondrůj. Stávající dopravce České dráhy přímou odpověď neposkytl, jejich mluvčí Petr Šťáhlavský nicméně uvedl, že se Dráhy účastní všech vyhlášených soutěží. „Jsme síťový dopravce a naším cílem je obhájit maximum stávajících výkonů,“ řekl.

O tom, kdo tu bude cestující od prosince 2019 vozit, by mělo být rozhodnuto ještě letos. České dráhy už přitom vědí, že přijdou o velkou část tratí v Ústeckém kraji. V jiném výběrovém řízení je zde porazil RegioJet. Naopak na další dva roky jim bude prodloužena smlouva na tratích směřujících z Libereckého do Královéhradeckého kraje. Jde například o trať z Liberce do Staré Paky nebo z Turnova do Jičína.

Kraje musí podle Blažka v mezikrajské dopravě postupovat společně, aby na části trasy nejel jeden dopravce a na zbylý úsek si cestující museli přestoupit k jinému. „V roce 2021 skončí smlouva, kterou má s ČD uzavřený Královéhradecký kraj, následně předpokládáme společný postup,“ vysvětlil Blažek. I zde by se tedy poté mohla odehrát soutěž. Na další dva roky budou smlouvy s ČD prodlouženy zřejmě i na tratích směřujících do Středočeského kraje.