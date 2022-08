Můžete přiblížit svou cestu ke sklu? Příběh začíná mými rodiči. Matka pracovala jako malířka skla a otec se živil foukáním skla. Na huti jsem byl od pěti, šesti let. Sklářství tak mám v krvi. Chodil jsem se koukat na rodiče, doteď si pamatuji prostředí Crystalexu. Za blahé paměti socialismu jsem chodil do lidové školy umění, kde jsem kreslil a maloval. Pak jsem složil talentové zkoušky a dostal se na sklářskou školu v Kamenickém Šenově, kde jsem shodou okolností zažil samotnou revoluci. Studoval jsem obor design a malba skla. Nejdříve jsem měl sen pokračovat ve studiu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Toho jsem se vzdal v okamžiku, kdy jsem potkal v roce 1990 Bořka Šípka. Jeho osobnost mě natolik uchvátila, že jsem se chtěl stát jeho manažerem. A to se podařilo, bezmála dvacet let jsem se podílel na jeho tvorbě a působil v managementu. To byla největší škola života. Všechno, co jsem se u něj naučil, dodnes využívám.

Aktuálně působíte ve sklárně Pačinek Glass v Kunraticích u Cvikova. Co tam máte na starost?

Oficiálně tomu říkáme umělecký manažer, ale jelikož jsme malá, šestnáctičlenná firma a žádný korporát, nekoukáme na funkce a jejich přesné rozdělení, co by měl kdo dělat. Věnuji se úplně všemu. Jeden den pomáhám na huti, druhý den jedu připravovat výstavu. Rozhodně ta práce není stereotypní, každý den je jiný.

Čím vás sklo natolik uhranulo?

Sklo je kouzelné samo o sobě! Vždy jsem chtěl dělat v tomto oboru. Nikdy mě to nezačalo nudit, ani jeden den jsem si neřekl, že bych se chtěl věnovat něčemu jinému. Rozhodně mě sklářské řemeslo naplňuje.

Příští týden vypukne Týden Křišťálového údolí. Proč jste se rozhodli jako sklárna zapojit do této události?

Naše napojení na Křišťálové údolí je už bezmála dvouleté. Přišlo nám to logické, protože do Liberce to je přes kopeček třicet minuty cesty. Navíc Crystal Valley je po letech smysluplný projekt, ve který věříme a cítíme, že má smysl. Hrdě se k němu hlásíme i v zahraničí, kde říkáme, že jsme z Křišťálového údolí. Lidé tu informaci podprahově zaregistrují a když mají zájem, najdou si na internetu, o co se jedná a odkud zapojení skláři jsou. Jinak v krajském městě a samém srdci Týdne Křišťálového údolí naše přítomnost trvá od roku 2020. Čtyřmetrová Sublima stála rok na libereckém náměstí před radnicí, pak se přestěhovala do rajské zahrady Severočeského muzea v Liberci. Všichni v Křišťálovém údolí máme společný zájem, a tím je české sklo. To nemůže žít jen z podstaty, že vždy bylo slavné. Je sice fajn si to říkat, ale nechceme, aby to skončilo. Že se bude hovořit o českém sklu v minulém čase. Musíme na tom pracovat.

Co si připravila kunratická sklárna pro návštěvníky Týdne Křišťálového údolí?

Náš standard spočívá v tom, že jsme už dva a půl roku otevřeni nejenom sklářskému turismu. Může k nám dorazit každý, podívat se na huť, navštívit Křišťálový chrám či Skleněnou zahradu. V Liberci to je nová forma, kdy je vše koncentrováno do jednoho týdne. Výstava NAHUTI skleněných děl mistrů Bořka Šípka a Jiřího Pačinka zaplní novorokokové prostory Kavárny Pošta, v zoologické zahradě bude odhalena plastika Jiřího Pačinka Plameňáci.

Zmínil jste i zahraničí. V jakých zemích bychom našli výrobky sklárny?

Namátkou Kazachstán, Německo, Holandsko. Zahraniční stopy postupně přibývají po celém světě. A to nejen autorské, ale i z doby, kdy Jiří Pačinek pracoval pro Bořka Šípka či Reného Roubíčka.

Nedávno proběhl historicky první ročník Dětského sklářského sympozia YGS 2022. Jak zpětně hodnotíte jeho přínos?

Shodli jsme se na tom, že nejde čekat, odkud se vynoří nová generace sklářů. Z šikovného skláře, který má umělecké střevo, může vyrůst velký umělec. Jeden z těch, které vídáme na Mezinárodním sklářském sympoziu v Novém Boru. Ti pak budou šířit slávu českého sklářského fenoménu dál. Zmíněná akce představovala ojedinělou příležitost pro první setkání umělecky nadaných dětí se špičkovými řemeslníky. Setkání to bylo o to důležitější, že může přinést zásadní rozhodnutí o směřování dalších dětských krůčků právě do sklářského světa, který musí obzvláště v této době myslet na svou budoucnost. Spojili jsme síly se Střední uměleckoprůmyslovou školou sklářskou v Kamenickém Šenově a ZUŠ ve Mšenu u Mělníka. Přihlásilo se bezmála tři sta soutěžících a reakce zúčastněných dětí, jejich rodičů a profesorů byly superlativní. Určitě v tom chceme pokračovat, ideálně každé dva roky. Chceme nadále dětem zprostředkovat první kontakt se sklem, který může být zásadní. Buď vás to neosloví, nebo naopak uchvátí. A podle reakcí jde naštěstí o druhou možnost.

Jakými nejdůležitějšími vlastnostmi by měl disponovat sklář?

Představivost, zručnost a talent. Skloubení těchto tří věcí představuje ideální výbavu skláře. Je důležité rozumět materiálu, se kterým pracujete. Když se k precizní technice přidá trocha toho umění, může se objevit dobrý umělecký sklář.

Pro řadu sklářů představuje vrchol založení vlastní sklárny, značky. Jak moc je obtížné toho dosáhnout?

Není to tak, že si jen řeknete a ono se to stane. Obzvláště v této době, kdy musíte bojovat s vnějšími vlivy, jako je energetická krize, inflace, válka na východě Evropy a v minulosti epidemie koronaviru. Člověk by musel mít obrovský balík peněz, aby sklárnu nejenom postavil, ale prováděl i samotné řemeslo. Nestačí jen umět vyrábět, ale i prodat. Je potřeba skloubit řemeslo, umění a byznys.

Jaké akce, pomineme-li zapojení do Týdne Křišťálového údolí, chystáte?

Chystáme toho víc, primárně v Kunraticích u Cvikova, kde máme zázemí a jsme tam doma. V sobotu 17. září proběhne Křišťálová pouť a poté přecházíme už na vánoční období v podobě Křišťálového adventu. Plánujeme vždy s předstihem na další rok.

Co byste přál českému sklu?

Není potřeba být patetický, vezmu to pragmaticky. Je potřeba přežít špatnou dobu, doufám, že bude co nejkratší. Udržet firmu v chodu a kreativně tvořit dál.