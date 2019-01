Železný Brod - Oblečení, ale i přikrývky a deky mohou zájemci nosit do prvního patra bývalého internátu na Poříčí, tedy přímo v prostorách ČČK Železný Brod.

Sbírka šactva pro humanitární účely trvala v pátek jen dvě hodiny, přesto zaznamenala obrovský ohlas. O organizaci sběru oděvů pro ženy, muže i děti se stará členka výboru ČČK Železný Brod Jarmila Kotowská, již znají místní obyvatelé, převážně jako lékařku. U stěny skladiště se již ve čtvrt na čtyři tvořila velká hromada, lidé ve frontě čekali na možnost odevzdání nepotřebného, přesto zachovalého šactva.



„Zájem lidí je již od začátku akce veliký. Již za několik desítek minut jsme vybrali stejně textilu jako po dobu trvání akce v minulém roce,“ uvedla Kotowská. Za loňský, nepříliš vysoký zájem o darování textilu, mohlo nejspíše instalování speciálních kontejnerů na textil.

Železnobrodský Český červený kříž textil vybere a předává ho Diakonii Broumov, která se o šactvo dále postará. „Přebírají si ho již oni, my ho opravdu jen vybereme,“ doplnila Kotowská.



Akce pokračovala ještě v sobotu od 9 do 11 hodin dopoledne. „Ze šactva nevybíráme jen obuv,“ upozornila organizátorka.



Lidé mohou zachovalé ošacení, které chtějí vyhodit, odevzdat i na Farní charitě u kostela na Horním náměstí, jež má otevřeno každé pondělí od 15 do 17 hodin, pánské věci lze v podstatě bez časového omezení donést do Domu Naděje v Podhorské ulici.



Oblastní spolek ČČK Jablonec podobné sběrné akce nepořádá. „Nemáme místo, kam bychom tyto věci ukládali, nemáme ani partnera, který by ošacení odebíral,“ upřesnila Helena Ungermannová, ředitelka úřadu Oblastního spolku ČČK Jablonec.



Kromě výše uvedených organizací mohou zájemci o darování oděvů využít služeb ošacovacího střediska v Liberci, v suterénu sídla OS ČČK na Palachově třídě u Šaldova náměstí. Pro snadné odevzdání oblečení a obutí slouží přímo z ulice odběrový box, který je otevřený nepřetržitě.



Ošacovací středisko je zřízeno pro potřeby sociálně slabších spoluobčanů a je využíváno lidmi při návratu z výkonu trestu, vícečlennými rodinami a bezdomovci.