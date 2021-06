„Pro naše Rovensko je to čest, přivítat tu svaz Jawistů. Pokud vím, je to jediný takový sraz v Čechách a to je pro nás velká výsada. S organizátorem panem Drahoňovským je výborná spolupráce, takže čtrnáctý ročník bude určitě zase tady u nás. Všichni chlapi jsou totiž výborní, protože po léta tu propagují českou historickou značku,“ řekla starostka města Jiřina Bláhová.

Ještě ani jednou zde nechyběl František Bělík z Varnsdorfu. „Mám to dobré. Manželka mě v tom podporuje, takže doma žádné potíže nemám. Už pochopila, že tahle motorka je jenom pro jednoho, tak mlčí a čeká doma," přiblížil. František původně začínal na Pionýru, ale pětistovku má už 40 let. „Největší mouchou je původní dynamo a měkčí podvozek, ale už jsem si zvykl," dodal Bělík.

Kdo by si myslel, že skoro stopadesátikilový stroj je jen pro pořádné chlapy, ten by se setsakra zmýlil. Jedenadvacetiletá Karolína Vaňková z Hrochova Týnce jezdila na Pařezu, tedy jednosedadlovém Pionýru už od deseti let. Pak krátce na Simpsonu a pak už od osmnácti s otcem rovnou na „půllitru“. „Všechno zavinil taťka. Ten mohutný zvuk, ta síla pode mnou, ale jezdím bez potíží. Jen když přijedu někam ke klukům, divně na mě koukají. Ale mně je to jedno,“ usmála se subtilní blondýnka.

Ještě zkušenější je jen o málo starší Michaela Doskočilová z Prahy. „Chlapi mi tu už říkají Motomyš, ale mně to nevadí. Totiž můj dědeček měl pětistovku a já to zdědila asi po něm. Začínala jsem v osmnácti na Jawě dvěstěpadesátce kývačce. Jenomže pak mě to chytlo a našetřila jsem si na tohohle půllitra. Rodiče pak se mnou asi půl roku nemluvili, ale už si zvykli taky," řekla sympatická Pražačka.

„Samozřejmě, každý se do Rovenska po roce přijede pochlubit s tím, co na mašině vylepšil, nebo sehnal nového, ale hlavně je to už bezvadná parta lidí, kteří si nezávidí a přijedou se s kamarády dobře pobavit,“ vysvětlil zkušený organizátor Jindřich Drahoňovský z Turnova. Ten letos všem připravil dokonalou lahůdku. Pozval Petera Knoblocha, který dříve pracoval jako vývojář v automobilovém průmyslu. Ten totiž získal první český motocykl Čechii-Böhmerland 600 ccm z roku 1927 a na 3D projekci vyvinul její elektrickou modifikaci tak, jak by mohla vypadat dnes. „Muselo to být tehdy konstrukčně něco úžasného. Spirit of the wolf měl už tehdy hliníková kola, naprosto dokonalý design a kdyby jeho vývoj nepřerušila válka, nevím, kde bychom dneska byli,“ rozplýval se Knobloch.

Letošní „pětistovkaři“ si pak vyjeli směrem na Jilemnici, Vrchlabí a po noci v Rovensku v neděli domů.

Otakar Grund