Cestování v kraji od září zlevní. Ušetří ti, kteří používají kartu Opuscard

Jablonecko – Paní Eva dojíždí každé ráno z Liberce za prací do Jablonce nad Nisou. Dnes si kupuje tříměsíční kupón platný na autobus, vlak i tramvaj za 1944 korun. Od září se jejímu rozpočtu odlehčí, za cestování bude nově platit jen 1500 korun.

Vlak. Ilustrační snímekFoto: KORID LK

Liberecký kraj totiž připravuje úpravu ceníku jízdného. „Je to v návaznosti na vládou nařízené slevy jízdného,“ vysvětlil hejtman Martin Půta. Jízdné ale zlevní i dospělým. „Ceník bude přehlednější, jednodušší a spravedlivější,“ popsal Půta.

Na změně ceníku vydělají především ti, kteří si pořídí krajskou kartu Opuscard, a také ti, kteří cestují na časové jízdné. Například měsíční jízdenka z Turnova do Jablonce nyní stojí 930 korun, od září by měla vyjít na 840 korun. Podobně třeba mezi Jabloncem a Harrachovem bude stát měsíční kupon namísto dnešních 1110 korun už jen 1080 korun.

Držitelům Opuscard zlevní i jednotlivé jízdné, na různých trasách o jednu až o čtrnáct korun. Jak vysvětlil Jiří Hruboň, ředitel firmy KORID LK, která má dopravu v kraji na starost, největší zlevnění se dotkne právě cest mezi Libercem a Jabloncem. „Nyní tam platí speciální tarif, nově se bude cena jízdenky počítat stejně jako jinde v kraji,“ řekl. Namísto dnešních 24 korun zaplatí lidé s Opuscard jen dvacetikorunu.

Motivovat cestující k většímu využití červené krajské karty je jedním z hlavních cílů nového tarifu. „Cena karty začíná od padesáti korun, odbavení u řidiče se díky ní urychlí,“ zdůvodnil Hruboň. I proto se naopak zvedne cena u většiny jednorázových papírových jízdenek. Ty zdraží v průměru o dvě koruny. Na některých trasách, třeba z Jablonce do Nového Boru, jde o zdražení až šestikorunové.

Levněji o 75 procent pojedou díky vládním slevám i děti do patnácti let, důchodci nad 65 let či studenti. „Studenti mohli dosud slevu využívat jen na cestě z místa bydliště do místa školy na základě průkazky, to už teď nebude potřeba,“ dodal Hruboň. Dítě, studenta či důchodce tak třeba cesta do Jablonce vyjde nově na 6 korun.

„Očekáváme, že si studenti pořídí novou roční síťovou jízdenku, která bude stát 2500 korun a budou na ni moci cestovat po celém kraji vlakem, autobusem i MHD,“ uzavřel Hruboň. Seniorům nad 70 let kraj i nadále zachoval za tuto jízdenku cenu 500 korun. Jaký dopad budou mít slevy na rozpočet, není zatím jasné. Krajští radní dopady zhodnotí na konci roku, ceník pak případně upraví. Nyní podle Půty příjmy z jízdného pokryjí náklady na veřejnou dopravu ze 30 procent.

„Celkový příjem by měl být větší, neboť se očekává, že přibyde více cestujících,“ vysvětlil. Slevy pro studenty a seniory bude dopravcům kompenzovat stát.

Liberec – Jablonec

Cena nyní/od září:Obyčejná papírová: 26/25 Kč

Obyčejná s Opuscard: 24/20 Kč

Dítě papírová: 13/6 Kč

Dítě s Opuscard: 12/5 Kč

Student papírová: 19/6 Kč

Student s Opuscard: 18/5 Kč

30denní jízdenka: 720/600 Kč

90denní jízdenka: 1944/1500 Kč

Roční jízdenka: 7000 Kč/5000 Kč