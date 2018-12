Cestu do kanceláře ukazují v Jablonci na webu

Jablonec n. N. - Jablonecký magistrát je bezbariérový. Handicapované navede i internet.

Magistrát města Jablonce nad Nisou.Foto: Deník/archiv

Znáte to. Musíte na úřad za konkrétním úředníkem. Už z toho jde hrůza, zvlášť, musíte-li na takový úřad, jakým je jablonecký magistrát. Limitují-li vás zdravotní problémy, je to ještě o pořádný chlup těžší.



Teď už se ale stačí podívat na internet. „Nově nabízíme návštěvníkům navigaci po budově. Kromě běžných tras po schodech či výtahem, si mohou například imobilní návštěvníci nechat na mapě budovy zobrazit bezbariérové trasy k hledané kanceláři za použití bezbariérového výtahu či speciálních plošin,“ přiblížil webmaster města Petr Vitvar.



V praxi stačí na webu mestojablonec.cz najít v telefonním seznamu jméno konkrétního úředníka a kliknout na zelenou ikonku se šipkou. V dalším okně se otevře mapa budovy a hned tři varianty cesty do jeho kanceláře. Pěšky, výtahem a pro imobilní. Někdy to je pěkné bludiště, ale aplikace dovede návštěvníka přesně. „To je parádní vychytávka, člověk mnohdy bloudil z patra do patra,“ usmál se po pohledu na aplikaci devětašedesátiletý Miloslav z Jablonce. Už několik let se neobejde bez pomoci francouzských holí.

Magistrát se snaží být bezbariérový nejen po stavebnětechnické stránce, ale právě i na internetu. „Při zveřejňování se snažíme cestu k informaci nevidomým a slabozrakým uživatelům zjednodušit použitím textové varianty informace, bez složitého otevírání zbytečných příloh,“ popsal Petr Vitvar. Grafické prvky mívají svou textovou variantu, aby nevidomý nebo slabozraký věděl, co který obrázek obsahuje.



Není to jediná vychytávka, kterou magistrát zpříjemňuje jednání nejen handicapovaným.

BEZ BARIÉR

Budova jabloneckého magistrátu se začala handicapovaným otevírat v roce 2004. Tehdy zastupitelé schválili strategický dokument Jablonec nad Nisou – město bez bariér, v té době se také začalo s bezbariérovostí opravdu koncepčně pracovat.



Od té doby se téměř „nedobytný“ úřad zásadně proměnil. Problémem nejsou nejen stovky schodů, ale i samotné vstupy do budovy. „Nevidomým a slabozrakým slouží a pomáhá zvukový maják u hlavního vchodu do radnice. Ten je upozorní, kde se nacházejí, a naviguje je do informačního centra,“ přiblížila mluvčí magistrátu Markéta Hozová.

Samotné informační centrum je samozřejmě také bez bariér a nabízí také komunikátor pro klienty se zbytky sluchu či tablet pro on-line tlumočení do znakové řeči. To samé najdou zdravotně postižení i ve druhé budově magistrátu v Komenské ulici. V obou budovách lze požádat o tlumočení do znakové řeči prostřednictvím Tiché linky.



Ze severní strany radnice vedle vchodu do kina je možné využít bezbariérový vstup s výtahem. První patro radniční budovy je víceúrovňové, ale krátká schodiště pomáhají překonat pojízdné plošiny. Samozřejmostí je hned několik parkovacích míst pro invalidy.



Magistrát na odstraňování bariér již skoro deset let spolupracuje s organizacemi zabývajícími se sociálně zdravotní problematikou.



„Sbíráme podněty z terénu, především od lidí zdravotně handicapovaných a také od neziskových organizací,“ popsala Jitka Šorfová z oddělení sociálních služeb, která podněty eviduje, předává dál, sleduje jejich vývoj a informuje o něm jejich autory.



„Pomáháme tak lidem s pohybovým, zrakovým, sluchovým a mentálním postižením, v pokročilém věku, těhotným ženám nebo osobám s kočárky. Nejedná se pouze o odstraňování architektonických bariér, ale také o přívětivou úpravu prostředí z hlediska orientace a bezproblémové komunikace,“ doplnila Martina Rosenbergová, vedoucí oddělení sociálních služeb jabloneckého magistrátu.