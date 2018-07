Cestující v jablonecké MHD se mohou těšit na levnější jízdné

Jablonec n. Nisou – Od 1. září bude platit nový tarif pro jabloneckou MHD. Mnohem levněji se svezou děti, studenti i senioři.

Městská hromadná doprava v Jablonci nad Nisou. Ilustrační fotografie.Foto: Město Jablonec nad Nisou

Cestující v jablonecké MHD zaplatí za papírové jízdenky méně. Tedy alespoň děti, studenti a senioři. Téměř tisíc korun ušetří ti, kteří zakoupí celoroční jízdenku. Zlevněné jízdné začne platit od 1. září letošního roku. Město se rozhodlo jít s cenami dolů na základě nového výměru ministerstva financí. To zavádí slevy ve výši 75 % pro cestující od 6 do 18 let, žáky a studenty od 18 do 26 let a seniory starší 65 let v železniční a meziměstské dopravě.

V rámci městské dopravy může poskytnout slevu jen město. „A to jsme se rozhodli udělat v celé síti jablonecké městské hromadné dopravy. Dětem, studentům a seniorům v Jablonci tak od 1. září zlevní cestování městskými autobusy. Navíc jsme schválili velmi výrazné zlevnění roční jízdenky,“ potvrdil primátor Jablonce Petr Beitl.

Zlevněné jízdné se týká zmíněných tří věkových skupin. V praxi to bude vypadat tak, že za papírovou nepřestupní jízdenku na třicet minut zaplatí od 1. září 4 koruny, doposud zaplatili 9 korun. Za 60 minut cestující uplatňující slevu nově zaplatí šest korun. Lidé v produktivním věku mají smůlu. Pro ně se cena jízdného nemění, tedy pokud si nezakoupí celoroční jízdenku. Za tu zaplatí nově 3 650 korun.

„Za roční jízdenku cestující od 1. září zaplatí o 1010 korun méně. Nově se bude vydávat s platností 366 dnů od data vystavení,“ upřesnila mluvčí jablonecké radnice Markéta Hozová. „Žáci a studenti si nově budou moci zakoupit zlevněnou roční jízdenku na 366 dní za 912 korun, stejně jako senioři starší 65 let,“ dodala.

Zavedení 75procentních slev v městské dopravě schválila v Libereckém kraji také Česká Lípa. Pro 37tisícové město to bude podle odhadů v letošním roce znamenat snížení tržeb zhruba o 750 tisíc korun a v příštím roce o dva miliony. V Liberci o tom teprve uvažují, zatím je schválený jen záměr. Od 1. září začne platit nový ceník v rámci celého integrovaného dopravního systému IDOL, včetně tramvajové linky číslo 11. Kompletní informace o tarifech, slevách a podmínkách budou na www.iidol.cz v druhé polovině srpna.

