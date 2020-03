Od neděle 1. března začala výluka mezi stanicemi Všetaty a Mladá Boleslav hlavní nádraží. Cestující musí v tomto úseku až do 20. března využívat autobusy náhradní dopravy a provoz na rychlíkové lince R21 Praha – Mladá Boleslav – Turnov – Tanvald je zajištěn podle výlukového jízdního řádu.

Koleje. Ilustrační snímek | Foto: ČTK

„Ve Všetatech musí cestující vystoupit z vlaku, zde na ně bude čekat náš autobus. Ten je doveze až do Mladé Boleslavi, odkud budou pokračovat dále vlakem jako doposud,“ popsal situaci ředitel společnosti Arriva vlaky Jiří Nálevka. Kvůli přestupování z vlaku do autobusu a zase zpět mohou vlaky po celé trase rychlíkové linky R21 Praha – Tanvald a R22 Kolín – Šluknov jezdit se zpožděním. Přestupní vazby mezi linkami budou v Mladé Boleslavi zajištěny. „Cestujícím doporučuji, aby svou cestu plánovali s ohledem na výluku. V úseku ze Všetat do Prahy mohou mít naše vlaky zpoždění i 15 minut. Další podrobnosti lze zjistit na našich webových stránkách. Za případné komplikace se předem omlouváme,“ řekl Nálevka.