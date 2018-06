Chcete-li zchladit sebe i svého chlupáče, možností je mnoho

Liberecký kraj – Vedro trápí i psy. Kam k vodě?

Ilustrační fotoFoto: archiv Deníku

Snad se začátkem každé letní sezony se objeví mezi pejskaři v Libereckém kraji „zaručené“ zprávy o tom, že už si jejich čtyřnozí kamarádi nebudou smět smočit rozehřáté kožichy ve zdejších přehradách. Informace o nenadálém zákazu koupání se objevily i letos, nejsou však pravdivé.

„V Harcově se prý nebudou smět kvůli chystaným opravám koupat psi. Jsem naštvaná, do špinavé Nisy ho nepustím. Budeme muset jezdit asi někam pryč,“ posteskla si majitelka labradora Bona z Liberce Zuzana Poustevníková. Svého psa chodí pravidelně v horku plavit do přehradní nádrže Harcov, protože ji má kousek od domu, a informace o zákazu koupání psů ji nemile překvapila. Nemusí mít ale obavy. Psi se mohou v liberecké přehradě ochlazovat i nadále. Zákaz se nechystá.

„Informaci o zákazu koupání psů v přehradě jsme nedostali. Případné omezení vydává Povodí Labe,“ uvedla mluvčí libereckého magistrátu Jana Kodymová. Povodí však žádný zákaz nevydalo a ani ho neplánuje.

POZOR NA KRISTÝNĚ V HRÁDKU NAD NISOU

Liberečtí pejskaři proto mohou i nadále nechat psy plavat v přehradě. A na Liberecku třeba i v Krásné Studánce v rybníce, v pivovarských rybnících ve Vratislavicích nad Nisou nebo nejlépe v Nise. Pozor si ale dejte třeba při návštěvě Kristýny v Hrádku nad Nisou, kde je zákaz koupání psů platný. Vynahradit si to ale můžete o pár kilometrů dál v německém Olbersdörfer see, kde s koupáním zvířat není problém.

Zákaz koupání psů v letní sezoně platí na jablonecké přehradě. „Podle vyhlášky se psi a jiná zvířata v zájmovém chovu mohou v první přehradě koupat jen mimo koupací sezonu, tedy od 1. září do 30. dubna. V ostatních dvou přehradách, stejně jako v Novoveském rybníce, se mohou psi podle vyhlášky koupat celoročně. O změně vyhlášky se zatím neuvažuje,“ informovala mluvčí jabloneckého magistrátu Jana Hozová.

Její odpověď tak může uklidnit jablonecké pejskaře, kteří začali panikařit kvůli zkazkám, že se má zákaz koupání rozšířit i na takzvanou druhou a třetí přehradu. „Slyšela jsem, že to chtějí zakázat kvůli tomu, že psi vadí rybářům. Tak to by mě tedy naštvalo,“ obávala se Lenka Zahradníková z Jablonce nad Nisou, která chodí do druhé přehrady pravidelně plavat se svým ovčákem Britem. O tuto kratochvíli tedy nepřijde ani o letošní sezoně.

TURNOVŠTÍ PEJSKAŘI MÍŘÍ DO JIZERY

Oblíbeným místem pro ochlazení psů v Turnově je Jizera, která městem protéká. Tady se žádného omezení nedočkáte. „V Turnově na veřejných vodních plochách není žádný zákaz koupání psů. Ten samozřejmě platí na koupališti v Maškově zahradě, kde je venkovní plavecký bazén a brouzdaliště pro děti a vodní prvky s tobogány,“ informovala mluvčí města Turnova Anna Šupíková.