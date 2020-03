Klient musí na úřad zavolat a vedoucí jednotlivých odborů posoudí, zda je nutné, aby dotyčný na magistrát vyrazil. „Ne každý musí nakonec na úřad přijít osobně, některé záležitosti, jako vydání nových občanských nebo řidičských průkazů, se dle rozhodnutí vlády posunou až do ukončení nouzového stavu,“ připomněla mluvčí magistrátu Jana Fričová.

Objednávání je možné v pondělí a středu od 8 do 16:30, v úterý, čtvrtek a pátek od 8 do 13:30 hodin. „Objednávání je sladěné tak, aby se klienti nepotkávali, a to ani na chodbách,“ popsala vedoucí vnitřní správy magistrátu Eva Peukertová.

Radnice má přitom systém na objednávání přes internet, ten ale nyní nefunguje. „Na objednání v klasické podobě přes internet není nárok, kapacity jsou omezené a je třeba vyřizovat pouze vážné a neodkladné záležitosti klientů,“ vysvětlil tajemník magistrátu Marek Řeháček.

K jednání na úřadě je zrušené objednávání prostřednictvím internetu a mobilní aplikace, klienti by měli s úřadem komunikovat jen telefonicky. „Všechna opatření jsou samozřejmě dočasná do odvolání nouzového stavu. Nebo do případného zpřísnění vládních opatření, například ve smyslu uzavření úřadu,“ doplnil Řeháček.

Objednaný klient bude přicházet na do budovy úřadu v Komenského 8 recepcí, přímo do budovy radnice je příchod zajištěný přes informační středisko. Tam sdělí pracovnicím, ke komu je objednaný a ty si údaj zkontrolují na seznamu dohodnutých schůzek.

„Do prostoru za automatickými dveřmi z infocentra budou do radnice vpuštěni pouze objednaní klienti, kteří si povinně dezinfikují ruce, případně ti, kteří si návštěvu dohodnou ve vestibulu radnice a příslušný úředník ji pracovnicím na informacích potvrdí,“ popsala Peukertová.

Všichni návštěvníci jsou povinní do úřadu vcházet pouze s ochrannou rouškou nebo jiným způsobem zakrytými dýchacími cestami. Kanceláře, do kterých bude vstupovat veřejnost, jsou vybavené dezinfekčními prostředky, aby bylo možné je po každém návštěvníkovi vydezinfikovat. Úředníci mají roušky a respirátory.

Pro roušku si lidé mohou dojít právě i na magistrát. Takzvaný rouškovník, tedy místo, kde jsou roušky zavěšeny, vyrostl i v přízemí radnice, konkrétně v informačním centru. To je v omezeném provozu také opět otevřeno.

„Každý si odnese roušku jen pro vlastní potřebu, popřípadě pro příslušníky své rodiny, nesmí se odnášet do zásoby. Před použitím je roušky ještě třeba vydezinfikovat, tedy vyprat, vyvařit a přežehlit,“ doplnila mluvčí magistrátu.

První rouškovník funguje už od minulého týdne v Domě dětí a mládeže Vikýř. I tady si může veřejnost pro své potřeby vyzvednout ústenku. Obě místa – Vikýř a radnice – fungují také jako sběrová, kam může své přebytky přinést každý, kdo ušil roušky navíc. Ve Vikýři je možné roušky nechat na stole u vchodu, na radnici se mohou odevzdávat v informačním středisku.