Sociální služby jabloneckého střediska ročně podpoří kolem pěti set potřebných občanů Jablonecka, především děti a mladé lidi.

Jak se můžete do sbírky zapojit? Je to jednoduché. Rezervujete si dárek na stránce krabiceodbot.cz, kde nejprve najdete sběrné místo v Jablonci. Pak dárek doručíte do jabloneckého klubu Kruháč (u kruhové křižovatky u Zeleného stromu, vchod ze dvora) v době mezi 23. listopadem a 11. prosincem.