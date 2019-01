Bedřichov – Chcete vyrazit na běžky a nemáte hlídání malých dětí? Nový dětský koutek Dolfin v Bedřichově je vybudován na základě poptávky mnoha běžkařů a lyžařů, kteří by si rádi zasportovali a nemají kam odložit děti. Provoz byl zahájen první víkend v lednu.

Otevírací doba bude v lednu o víkendech a v únoru denně vždy od 9 do 12 hodin, nebo na požádání. Pohlídají tu děti od dvou let. Postarají se o ně milé tety, k dispozici mají děti nepřeberné množství hraček. S sebou vezměte svačinu a pití, dle toho, jak dlouho chcete trávit čas na běžkách. Další pitný režim je zajištěn prodejem vhodných nápojů. Rezervace je možná jen do 18 hodin předchozího dne přes formulář na webu skiservismara.webnode.cz nebo přes mail detskykoutekdolfin@gmail.com nebo telefon 608 905 818.