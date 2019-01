Česká Lípa - Deník nahlédl do zákulisí výroby chleba v Jizerských pekárnách, stačí jim čtyři suroviny.

Pekárna. Ilustrační foto | Foto: Deník

Chléb z českolipských Jizerských pekáren se skládá pouze ze čtyř surovin. Každodenní příprava kvasu dnes už také nebývá v průmyslovém měřítku častým jevem. Každou noc se probouzí stroje a zaměstnanci výroby Jizerských pekáren, aby založili kvas a připravili dostatek chlebů, rohlíků a dalšího čerstvého pečiva pro první ranní rozvoz do prodejen. Celá výroba hlavního produktu českolipských Jizerských pekáren, totiž chleba ze žitného kvasu, trvá relativně krátký čas. Od prvního míchání surovin po uložení voňavého bochníku do přepravky uplynou zhruba dvě a půl hodiny. Takových bochníků vyprodukuje pekárna denně asi pět tisíc.

ČTYŘI SUROVINY

Žitný kvas si připravují místní pekaři každý den čerstvý, k výrobě chleba používají pouze čtyři suroviny a vychytané průmyslové stroje. Voda a žitná mouka dohromady vytvoří kvasný základ, který obří hnětač smíchá s pšeničnou moukou a solí. Výsledné těsto se formuje na řadě pohyblivých pásů, aby nakonec skončilo v jedné z ošatek na tři čtvrtě hodinové cestě rozlehlou pecí. Zlatavého bochníku se nakonec přeci jen dotkne lidská ruka, když jej pracovník pekárny přeloží z konce linky do jedné z přepravek. „Veškeré procesy jsou na přírodní bázi, zjednodušeně se dá říci, že výrobu chleba řídí příroda a my to jen kontrolujeme," říká výkonný ředitel Jizerských pekáren Roman Kozák, naráží tím i na fakt, že z linky odebírají každou hodinu vzorky a vyhodnocují jejich kvalitu. Českolipská pekárna je jedním z posledních velkých rozvozů, kde pokračují v tradičním způsobu výroby chleba.

Běžnou praxí je dnes používání plno různých přísad a konzervantů. „Neříkám, že náš způsob je lepší nebo horší, děláme to prostě takhle. Je pravda, že na etiketách našich výrobků je větší prostor na grafiku, popis složení zabere poměrně málo místa," podotýká Roman Kozák.

ŠIROKÝ SORTIMENT

Nejen chlebem živ je člověk, dalo by se říct při pohledu na širokou nabídku pekařských a cukrářských výrobků, které českolipská pekárna produkuje a dodává vlastními vozidly zhruba čtyřem stům obchodům ve velké části republiky.

Kromě obvyklého pečiva se jedná o širokou paletu speciálních druhů, klasických zákusků, dortů na zakázku a velké řady bezlepkových výrobků. Jizerské pekárny nabízejí i pestrý výběr pečiva neobsahující lepek, vývojem a výrobou takových produktů se zabývají již od roku 1994. Provoz je celkově oddělený od zbytku výroby, je tak zabráněno kontaktu surovin i finálních výrobků se zbytkem produkce. Citlivostí na lepek trpí stále více lidí. Zjednodušeně to znamená, že trávicí trakt celiaků reaguje na lepek narovnáním střevní stěny. Lidé s tímto problémem pak špatně vstřebávají živiny ze stravy a musejí držet přísné diety. „Dneska už nejsou bezlepkové produkty jen nutnost pro lidi trpící celiakií, jejich kouzlo ve velkém objevili i sportovci a všichni ti, kdo vyznávají zdravý životní styl. Velkou reklamu jim udělal tenista Novak Djokovič, který je jejich velkým propagátorem," říká Kozák a dodává, že velký hit je směs na pečení Jizerka, na kterou mají dokonce chráněné označení.

VLASTNÍ SÍŤ

Jizerské pekárny dodávají mnoha maloobchodům v Praze, Libereckém, Východočeském, Středočeském kraji. Rozvozy zajišťuje flotila 45 dodávkových vozidel. „Z nadhledu to tady občas vypadá jako v úlu," zmiňuje Kozák.

Celá čtvrtina produkce putuje do vlastní sítě prodejen. Většina z jednačtyřiceti poboček nabízí i prémiové pečivo, vyráběné přímo na místě. Ředitel pekáren se podělil i o uvedenou novinku na trh.

„Začali jsme vyrábět nebalenou verzi bezlepkové štafetky. Kvůli jejímu nasazení na prodejny jsme museli vymyslet postup její prezentace a samotného prodeje tak, aby se zamezilo jakémukoliv kontaktu s ostatním pečivem obsahujícím lepek," řekl dlouholetý ředitel pekárny Roman Kozák.