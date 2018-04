Chopte se pytlů. Do akce Ukliďme svět, ukliďme Česko se zapojili lidé z regionu

Liberecký kraj – Jarní úklid bytu je pro mnoho lidí téměř samozřejmostí.

Ukliďme Česko v loňském roce - ilustrační snímekFoto: Deník

Co ale uklidit před svým domem, u řeky, rybníka, v lese nebo prostě na svém oblíbeném místě v přírodě? Na likvidaci černých skládek a nepořádku se dobrovolníci vrhnou v sobotu 7. dubna v rámci kampaně Ukliďme svět, ukliďme Česko.

Odpadkových pytlů se chopí i lidé v Libereckém kraji. V České Lípě věnují úklidu veřejně přístupných míst celý duben akcí Za Českou Lípu krásnější. Zájemci se mohou přihlásit prostřednictvím odboru životního prostředí, který zajistí nezbytné pomůcky k úklidu a zprostředkuje také odvoz sesbíraného odpadu.

„Zapojit se mohou všichni, kterým není lhostejné prostředí, kde žijí,“ uvádí místostarostka Alena Šafránková. Aktuálně radnice eviduje přes 1000 dobrovolníků. Lidé také mohou upozornit na lokalitu s nepořádkem či černou skládku.

Na silniční příkopy se zaměří akce, kterou napříč regionem pořádá Podralský nadační fond. Už v pátek vyrazí čistit přírodu školáci z Mimoně, do pořádku dají především okolí školy a cesty, kudy do ní chodí. Studenti z VOŠ a SŠ Nový Bor se rovněž v pátek pustí do úklidu okolí říčky Šporky u novoborského koupaliště. Akci pořádá liberecká organizace Čmelák, která lokalitu plánuje upravit na lesopark.

Také v Železném Brodě půjdou v sobotu uklízet studenti tamní sklářské průmyslovky. Do akce je svolala tamní pirátská buňka. „Neříkám, že bych si nenašel jinou zábavu, ale všude se válí takového bordelu, že se v něm za chvíli utopíme. Stejně nás jednou odpadky pohltí, ale do té doby snad mezi nimi nemusíme žít. A někdo to nakonec uklidit musí,“ říká student 2. ročníku.

Připravit vlastní akci se rozhodla nejen řada organizací, ale i jednotlivci. Úklid průchodu známého též jako „Myší díra“ na konci Jeronýmovy ulice v Liberci organizuje na nedělní dopoledne Jakub Mlejnek. „Zaměřit se můžeme i na nejbližší okolí průchodu směrem k Hornímu Růžodolu. Příjemným bonusem pak může být sblížení sousedské komunity,“ uvádí.