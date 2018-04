Chřipková epidemie skončila. V pátek to oznámili hygienici i v Libereckém kraji

Liberecký kraj – Ten patřil mezi tři nejhůře postižené v ČR.

Krajské nemocnice Liberec. Ilustrační fotografie.Foto: Deník / Zbranek Petr

Epidemie chřipky kromě zdraví zasáhla i peněženky. Jen za první tři dny nemoci přišli lidé, kteří pobírají 20 tisíc hrubého, o 1889 korun. Další částku z rodinného rozpočtu představovala léčba chřipky, na kterou nezabírají běžná antibiotika. Pokud nedojde k dalším komplikacím, lidé se musejí spolehnout na vysoké dávky vitamínu C. Jedna z jeho nejúčinnějších forem přitom přijde od 240 do zhruba 400 korun.

Zhruba stokorunové doplatky jsou i na léky na kašel, který v úporné formě letošní chřipku provázel. „Myslela jsem si, že nemoc zaženu kombinací vitamínů a léků na bázi paracetamolu s dalšími přídavnými látkami. K tomu nějaké ty kapky na kašel, vitamíny a v lékárně jsem nechala bezmála pět stovek,“ vylíčila jedna z nemocných.

PŘESČASY NAVÍC

Epidemie ale nepřišla draho jen pacienty. Zasáhla rozpočet i zaměstnavatelů. Jedním z největších v kraji je s více než dvěma tisíci zaměstnanci třeba Krajská nemocnice v Liberci (KNL). Tam se navíc museli potýkat i s nedostatkem personálu, který se z kolonky zdravotníci přesunul do kategorie nemocných. A to za situace, kdy se sami museli vypořádat s nárůstem nemocných.

„Kvůli dlouhodobému personálnímu nedostatku, vysoké nemocnosti zdravotníků a přeplněnosti lůžek na některých odděleních jsme ošetřovatelskou péči zajišťovali jen s největším vypětím sil našich zdravotníků. Za to jim všem patří nezměrný dík,“ popsala situaci hlavní sestra krajské nemocnice Marie Fryafová.

Nejvíce pocítili úbytek zdravotníků na jednotkách intenzivní péče. Tam museli lékaři i sestry nahradit své nemocné kolegy za cenu přesčasů, které rozpočet mimořádně zatížily. „Mimořádné náklady na přesčasy, zejména s provozováním intenzivních ventilovaných lůžek se pohybují pod třemi miliony korun,“ potvrdil mluvčí KNL Václav Řičář.

DOTACE PRO NEMOCNICI

Ztrátu bude muset nemocnice nahradit z dotací. „Vzhledem k tomu, že nám tyto náklady nejsou pokryty úhradou od zdravotních pojišťoven a zároveň KNL musela tuto péči zajistit, a pokrýt tak výpadky v péči ostatních nemocnic v Libereckém kraji, bude žádat o dotaci a profinancování těchto prostředků od vlastníků,“ dodal mluvčí.

Kromě přesčasů se pak chřipková epidemie pochopitelně promítla i v nákladech na léčbu. Cena za léčbu pacienta s chřipkou je do značné míry závislá na komplikacích. Zatímco při domácí léčbě se náklady pohybují „jen“ v řádech stokorun, u hospitalizovaných pacientů je to výrazně více. Podle mluvčího Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Oldřicha Tichého jde zhruba od 8 do 35 tisíc korun.

NEMOC STOJÍ MILIONY

Ročně pak vyjde léčba klasické chřipky na desítky milionů. Například v roce 2015 vykázali lékaři přes 158 tisíc nemocných s chřipkou. Za to pojišťovna zaplatila dohromady přes 67 milionů. „Pokud připočteme další komplikace, zjistíme, že v roce 2015 se s nimi léčilo 1 688 620 nemocných a VZP za ně zaplatila 842 363 851 korun,“ ilustroval mluvčí VZP na základě čísel z předchozích let. Ta aktuální zatím k dispozici nemá.

Krajská hygiena v Liberci v pátek poprvé od začátku epidemie ohlásila, že počet nemocných se konečně dostal pod její hranici. „V Libereckém kraji byl zaznamenán významný pokles počtu nemocných ve všech věkových kategoriích. Výjimkou jsou děti do 5 let v okrese Jablonec nad Nisou, kde nemocnost stoupla o 25 procent. K nárůstu o necelých 20 procent došlo také v okrese Semily,“ uvedla mluvčí krajské hygieny Zuzana Balašová.

V okrese Liberec, který chřipka decimovala nejdéle, bylo v uplynulém týdnu 1403 nemocných na 100 tisíc obyvatel. Na vrcholu epidemie to přitom byl více než dvojnásobek – 3684 lidí. Virus chřipky v Libereckém kraji byl laboratorně prokázán v 336 případech. Osm lidí na následky chřipky zemřelo.