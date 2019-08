V sobotu se lázně skutečně nadechly. „Lidé se zde saunovali a po boku sauny byla vystavena výtvarná díla, probíhala zde divadla, fungovala kavárna,“ řekla Anna Strnadová ze spolku ArtproProstor, který byl jedním z hlavních organizátorů akce.

Vlastníkem objektu bývalých lázní je jablonecká radnice. V minulosti uvažovala o tom, že jej přemění na knihovnu. Studie ovšem ukázala, že energetická náročnost by byla u tohoto objektu oproti stávající knihovně čtyřnásobná. Nebylo to tehdy provozně únosné a od projektu se nakonec ustoupilo.

Využití se tedy stále hledá. „Jednou variantou je zanechat budově její původní význam a vrátit sem sauny, které by využívali především turisté v zimních měsících. Další možností je kreativní centrum, v rámci kterého by vznikly kulturní a kreativní prostory. Kulturní část v hlavní bazénové hale by pak nabízela současné umění jako koncerty, divadla a sympozia. Ateliéry, dílny a rezidenční byty by byly v kreativních prostorách,“ popsala Strnadová, která je členkou pracovní skupiny, která se od dubna letošního roku schází.

„V současné době nemáme sto milionů korun, abychom takto lázně opravili. Možná to je i dobře, protože začneme částečným provizorním provozem kulturního prostoru. Zjistí se tak, zda to funguje a zda by lidé v Jablonci měli v budoucnu zájem o pronájem ateliérů,“ doplnila Strnadová.

Aby však mohly lázně částečně fungovat, je třeba jim zřídit toalety. Je ale stále s otazníkem, kdy se tak stane. Ve hře je totiž i projekt prodloužení tramvajové trati, v rámci kterého by mohly být zasíťovány městské lázně. „Chtěli bychom, aby město uvolnilo peníze na zřízení toalet v příštím roce,“ dodala Strnadová.

Zatím se v objektu mohou akce konat nárazově. Tím, že nejsou zřízeny toalety, nemůže město pronajmout objekt organizaci na delší dobu.

Spolek ArtproProstor získal budovu lázní do nájmu v roce 2015 a rok a půl zde pořádal kulturní akce, například divadelní představení nebo koncerty. Poté ale budovu definitivně uzavřel statický posudek.

Objekt je tak už třetím rokem uzavřený. Moc toho nezměnil ani oponentní statický posudek, který budovu označil za stabilní.

Nejen spolek ArtproProstor chce upozornit na problém chátrajících a opuštěných budov v Jablonci. Osud lázní není lhostejný také zpěvačce Lence Dusilové. „V sobotu 17. srpna se v lázních koná audiovizuální projekt Monumentum Lenky Dusilové & VJ Aeldryna,“ informoval za organizátory Jakub Chuchlík s tím, že akce je součástí projektu audiovizuálních přestavení na čtyřech výjimečných místech.

Lázně budou dále otevřeny 14. září v rámci Dne evropského dědictví.