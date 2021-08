/FOTO/ Obyvatelé obce Chuchelna na Semilsku se obávají znovuotevření lomu na čedič, který mají doslova jen pár desítek metrů za domy. Lom zvaný Slap je neaktivní třicet let a za tu dobu tu příroda opět převzala vládu. Žijí tu divoké kachny, ropuchy i mloci.

Neaktivní čedičový lom v Chuchelně. | Foto: mlokzlomu.cz

Jenže před několika lety se objevily první zmínky o znovuotevření lomu. To aktivovalo hned několik desítek obyvatel, kteří se spojili do sdružení Mlok z lomu. „Naší snahou je zabránit obnovení těžby čediče v dobývacím prostoru Chuchelna nedaleko Semil. Minimálně do té doby, než bude zastavena těžební činnost ve dvou nedalekých aktivních lomech,“ popsal předseda spolku Martin Zembol.