Cíl nové organizace: Romové pomáhají Romům

Liberecký kraj - V Libereckém kraji vznikla nová organizace, která chce pomáhat romské menšině.

Romové pomáhají Romům. Tak se dá shrnout cíl nové organizace, která vznikla loni na Liberecku. Jedná se o zapsaný spolek s názvem Asociace romských představitelů Libereckého kraje (ARPLK).

ZALOŽILI SAMI

„Nelíbilo se nám, že je romská komunita na Liberecku roztříštěná. Chceme se někam posunout, a je proto důležité, aby o nás město i kraj vědělo,“ vysvětlil Jan Kanaloš z Asociace. Podle něj i jeho kolegyně, romské aktivistky Ivety Bílkové, byl Liberecký kraj v tomto ohledu trochu opomíjený. „Iniciativa musí ale přijít od nás,“ sdělil Kanaloš a pokračoval.



„Zároveň si chceme dělat věci po našem. Proto jsme Asociaci založili,“ vysvětlil. Jak dále dodal, na Liberecku sice funguje řada neziskových organizací, většinu ale řídí majorita.

„Jen pár jich je vyloženě romských. Našim úkolem je je stmelit,“ doplnila jeho slova Iveta Bílková. Asociace spolupracuje například s Roma Tanvald, Pomoc v Nouzi Liberec, Romany art workshop a dalšími.

Spolek má přispět k zlepšení vztahů mezi minoritou a majoritou. Jak ale oba představitelé přiznávají, stojí před nimi řada úkolů.

AKTIVNÍ OBČANÉ

„Jedním z prvních je více tlačit na Romy, aby se stali aktivními občany. Aby se například více zajímali o životní prostředí, k němuž nemívá romská menšina zrovna vstřícný vztah, nebo aby se více zapojili do politického dění,“ vysvětlil Kanaloš.



Podle jeho kolegyně už se ale například v posledním bodě začalo blýskat na lepší časy. Přestože důvody, které Romy k zájmu o politiku přivedly, jsou spíše negativní. „Stále více Romů začalo chodit k volbám. Dohnaly je k tomu výsledky podzimních voleb,“ poukázala Bílková na velký úspěch strany SPD.

VLASTNÍ OSLAVY

Další oblastí, ve které by Asociace chtěla zapracovat, je kultura. „Důležité je zakotvit romskou kulturu i mezi majoritní společnost,“ sdělil Kanaloš. Tomu by mohla pomoci řada akcí, přičemž ta nejbližší se odehraje 31. března, kdy se budou konat oslavy k Mezinárodnímu dni Romů. Vůbec poprvé je bude romská menšina pořádat sama.

Asociace by měla pomoci svým lidem i v každodenním životě. To se týká například péče o mládež. „Podařilo se nám získat člověka, který by byl takový most mezi rodinami a institucemi a pomáhal například urovnávat vyostřené vztahy nebo motivoval rodiny, aby posílaly děti do školy,“ vyjasnil Kanaloš.

JSME HRDÍ

Neopomenutelnou součástí organizace bude také boj za lidská práva. Podle aktivistů chce jejich organizace podporovat akce, jako byl například vznik dokumentu Provolání proti xenofobii, který podepsalo 15 libereckých osobností, mezi nimi i Jan Cverčko z ARPLK. „Pro nás je důležité zachovat si vlastní identitu. Ať jsme takový nebo makový, jsme Romové a jsme na to hrdí,“ uzavřel Kanaloš.