V neděli 19. července v podvečer vystoupila před více jak 30 posluchači pražská akustická skupina Vousy. Jejich koncert židovské hudby, od tradičně pojatých starých klezmerů po židovské čardáše, byl jedinečný i co do složení hudebních nástrojů. Vystoupila zde skupina čtyř interpretů (housle a zpěv, akordeon a housle, basa, cimbál).

Synagoga v Turnově. | Foto: Archiv OCR

Od rekonstrukce synagogy to bylo poprvé za 11 let, co zde zazněl cimbál. Divákům se vystoupení líbilo a zájemci si po skončení koncertu mohli zakoupit i CD skupiny. Další zajímavý koncert se bude v synagoze konat v neděli 23. srpna 2020 od 18 hodin. Představí se zde houslová virtuoska Silvie Hessová, kterou slovem doplní spisovatelka Zuzana Dostálová.