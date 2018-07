Člen vlčích hlídek Jan Šmíd říká: Vlci do naší přírody patří

Liberecký kraj /ROZHOVOR/ – Nicnedělání si nadšený sportovec, ochránce přírody nebo také průvodce Jan Šmíd z Nového Boru moc neužije.

Fotopasti potvrdily přítomnost vlků v Lužických horách.Foto: šelmy.cz

Mimo pořádání všemožných závodů pro podobně „postižené“ nadšence se nedávno zapojil do projektu takzvaných vlčích hlídek. Stopuje a chrání divoké šelmy, které se do oblasti Lužických hor vrátili po sto padesáti letech.

Letos jste se stal členem takzvaných Vlčích hlídek. Co vás k tomu přivedlo?

Byla to náhoda. Jednoho lednového dne jsem vyrazil se proběhnout na jeden kopec tady v Lužických horách. Když jsem běžel nahoru, mimo cesty, tak jsem viděl stopy psovité šelmy. Blesklo mi hlavou, zda by to nemohl být vlk. Hned jsem volal panu Bestovi na CHKO, který mi potvrdil, že by se mohlo jednat o vlka. Šel jsem po stopách, našel jsem ležovisko i trus. Z toho se dalo usuzovat, že by to mohl být s velkou pravděpodobností vlk. V trusu se našly úlomky kostí a srst. Nezvratný důkaz přinesly až fotopasti, které jsme s kolegou Radkem Kříčkem instalovali někdy na přelomu během zimy.

Předpokládám, že do řad vlčích hlídek už to byl po vašem nálezu jen krok…

Díky téhle náhodě jsem do Vlčích hlídek vstoupil. Jsem rád venku v přírodě a vlk je moje nejoblíbenější zvíře. Že se zrovna mě podaří první oficiální nález po 200 letech letech, kdy vlciz Lužických hor zmizeli, kdy jsme je vystříleli… Já si myslím, že do přírody patří a spíš my se musíme naučit s těmi vlky žít.

Kde je v tom soužití největší problém?

Největší problém to dělá chovatelům zvířat, hlavně ovcí, protože to je pro vlky snadná kořist. Musíme se naučit ta stáda zabezpečit a zároveň se k tomu musí stát adekvátně postavit. Na jednu stranu existují kompenzace, ale na druhou stranu nejsou úplně dostatečné. Například stát nedá kompenzaci za ovci nebo jehně, které šelma odtáhne pryč. Jen za to, kde je viditelný důkaz.

Existuje nějaké spolehlivé zařízení, které může vlky od stáda odlákat?

Přes tuhle oblast nejsem ten pravý odborník. Jsou to například elektrické ohradníky. Velmi spolehlivý je třeba pastevecký pes. Tady v Lužických horách si chovatelé jednoho takového psa ve spolupráci s Hnutím Duha Olomouc pořídili. Někde se používá také osel, působí jako alarm, protože při nebezpečí začne hýkat. Pes v kombinaci s elektrickým ohradníkem je asi nejlepší řešení.

Mají se vlků lidé bát?

Určitě nemusí. Za posledních sto let není z míst, kde šelma v Evropě zůstala, hlášené žádné napadení člověka vlkem. Vlk raději odejde, odběhne. Je pravda, že když žijí blíž lidem, mohou být méně plaší.

