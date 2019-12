Do špitálu nateklo 150 milionů

Nemocnice Jablonec byla úspěšná v získávání dotací, nakoupila nové přístroje za 151 milionů korun. Díky tomu nabízí například mnohem šetrnější vyšetření prostaty. Přístroj s fúzní navigační biopsií slouží v jablonecké nemocnici jako jedinýv celém Libereckém kraji.N emocnice Jablonec byla úspěšná v získávání dotací, nakoupila nové přístroje za 151 milionů korun. Díky tomu nabízí například mnohem šetrnější vyšetření prostaty. Přístroj s fúzní navigační biopsií slouží v jablonecké nemocnici jako jedinýv celém Libereckém kraji.Devadesát procent z celé částky na nové přístroje získal špitál z Evropské unie v rámci projektu Nemocnice Jablonec nad Nisou návazná péče I. a II. „Zbývajících deset procent hradí nemocnice z vlastních zdrojů,“ uvedla mluvčí zařízení Petra Hybnerová.

Čekali na nového šéfa policie

V tichosti za zavřenými dveřmi se z křesla ředitele Městské policie Jablonec nad Nisou odporoučel Luboš Raisner. Žádné slavobrány ani poděkování.

„Už před volbami jsem poukazoval na nedostatky v práci vedení strážníků. S panem Raisnerem jsme se dohodli na jeho odchodu k poslednímu lednu,“ přiblížil jablonecký primátor Milan Kroupa (ANO).

Rychnov bude mít nový dopravní terminál

Nádraží v Rychnově sice prošlo rozsáhlou opravou už před lety, ale jeho okolí je doposud nevyhovující. Chybí informační tabule, příjemné místo k odpočinku s lavičkami, chodníky, parkování, bezpečný autobusový záliv a kvalitní silnice. To vše by se mělo změnit. Město Rychnov získalo stavební povolení a v polovině roku 2020 vyroste u vlakového nádraží moderní terminál. Na špatnou silnici a otočku autobusu lidé nadávají šest let.

Oprava radnice skončila

25 milionů korun. To je konečný účet za rekonstrukci fasády takzvané nové radnice v Jablonci. První etapa začala v roce 2016, v srpnu 2019 zmizelo i poslední lešení na severní straně budovy. Radnice navíc získá zpět i originální barevnost. Z celkové částky 25 milionů korun za obnovu bude severní strana stát necelé čtyři miliony. Se stavbou souvisí i omezení.

Otevřeli po více než 100 letech

Vyšší porodnost, stěhování obyvatel do obce nebo lepší jméno Základní a mateřské školy v Nové Vsi. To vše zapříčinilo, že za více než sto let existence se letos poprvé otevřou dvě třídy mateřské školy. Doposud byly všechny děti rozdílného věku v jedné třídě v přízemí budovy školy. „Se zřizovatelem jsme se dohodli, že navýšíme kapacitu z 26 na 40 dětí. Druhá třída mateřské školy začne fungovat v září 2019,“ informovala ředitelka zařízení Jana Fialová.

Školní experiment se zvrtnul v hysterii

Doslova hysterii vyvolala facebooková stránka Mešitu v Bzí nechceme, která sdílela fotografii letáku, jenž informoval o údajné stavbě mešity v obci Bzí u Železného Brodu. Na tuto informaci reagovalo více než 23 tisíc lidí. Facebook pak fotku odstranil. Falešný letáček se však dál nezadržitelně šířil v nejrůznějších skupinách a po lidech doslova z celé republiky. Informace přitom nejsou pravdivé. „Zůstaňte prosím v klidu a přestaňte panikařit,“ vzkazuje starostka TJ Sokol Bzí Lucie Chvalinová.

Spolek zachraňuje můstky

Jednání o budoucnosti zchátralého skokanského areálu v Harrachově jdou pomalu. Proto parta příznivců areálu založila spolek Lyžařský a tu ristický Bucharův klub Harrachov. Pod jeho hlavičkou vznikla veřejná sbírka Záchrana skokanských můstků v Harrachově.Jednání o budoucnosti zchátralého skokanského areálu v Harrachově jdou pomalu. Proto parta příznivců areálu založila spolek Lyžařský a tu ristický Bucharův klub Harrachov. Pod jeho hlavičkou vznikla veřejná sbírka Záchrana skokanských můstků v Harrachově.„Věříme, že vyhlášením sbírky rozhýbeme zdlouhavý proces rekonstrukce můstků a přispějeme k úspěšnému uspořádání MS v letech na lyžích v roce 2024,“ sdělil za spolek Stanislav Slavík, mimo jiné zakladatel a provozovatel harrachovského Ski Musea.

Město osleplo. Kamery vypnul sám primátor

Půl dne bez dohledu kamerového systému bylo v srpnu město Jablonec. Demonstrativně ho vypnul primátor a zároveň jednatel společnosti Grepa Network Milan Kroupa. Celkem nefungovalo 19 kamer, společnost vypnula na několik hodin celý systém. To vše jen pár hodin před mimořádným zasedáním jabloneckých zastupitelů, kteří mají několikaletou kauzu placení za provoz městského kamerového systému rozseknout. Nepodařilo se to na podzim 2018, kdy společnost chtěla řešení ještě po minulé vládnoucí garnituře v čele s ODS, ani za nového složení zastupitelských lavic v červnu 2019.

Doučí děti po telefonu

Příklady z matematiky nebo větné rozbory. Zná to každý, kdo má doma školáka. Třeba Veronika Malá z Jablonce se učí se svým desetiletým synem skoro každý den. Někdy jí to ale dává pořádně zabrat. „Úkoly z páté třídy jsou už docela složité, mívám někdy problém pochopit, o co jde. Listuji v učebnicích a snažím se to synovi vysvětlit,“ poznamenala.

Zaplatí za kamery

Bývalý primátor Jablonce Milan Kroupa se dočká. Do konce roku 2019 měly na účet jeho společnosti Grepa Networks přistát dva miliony korun. A dost možná si připíše ještě další dva. Rozhodli o tom jablonečtí zastupitelé, byť o jediný hlas. Platba za tříleté dodávky datových přenosů v rámci městského kamerového systému přitom nemá žádný smluvní rámec, protože nebyla podle opozice objednána ani zasmluvněna.

Páternoster bude stát dál

Až se chce parafrázovat zlidovělou píseň: měsíce stál, stát bude dál. Porucha páternosteru v jablonecké radnici je horší, než se původně zdálo. Jeho oprava bude městskou kasu stát přes sedm milionů korun. Stroj se zastavil už 20. srpna 2019 a zprvu to vypadalo na menší problém. „Děláme maximum, aby byl co nejdříve v provozu a mohl opět usnadňovat pohyb mezi patry zaměstnancům a návštěvníkům jablonecké radnice,“ ohlásili tehdy úředníci z radnice.

Velká výluka na trati skončila

Po železniční trati mezi Železným Brodem a Tanvaldem se opět prohánějí vlaky. V prosinci 2020 skončila tříměsíční výluka. Během ní proběhla velké rekonstrukce trati za 410 milionů korun. Státní podnik Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) nechal zrekonstruovat celý svršek kolejišť včetně sedmi mostů, sedmi propustků a jedné opěrné zdi.