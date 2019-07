Během akce s názvem Nádech pro lázně budou mít umělci jeden den na oživení opuštěné historické budovy v centru Jablonce. Obsadí lázně a přilehlé Tyršovy sady. Akce chce upozornit na problém prázdné chátrající budovy, který trápí majitele, tedy město, desítky let.

Jablonecký spolek ArtproProstor a jablonecký magistrát od začátku letošního roku uspořádal několik pracovních schůzek, teď se kreativci chtějí o své nápady podělit s veřejností. „Nechceme, aby debata zůstala za zavřenými dveřmi v kroužku několika lidí,“ vysvětlila za ArtproProstor Anna Strnadová.

Spolek v roce 2015 získal budovu lázní do nájmu a rok a půl zde pořádal kulturní akce, například divadelní představení nebo koncerty. „Lázně vnímáme jako jednu z nejpozoruhodnějších památek našeho města. Zajímá nás, jak ji vnímají ostatní,“ doplnila Strnadová.

Po roce a půl ale budovu definitivně uzavřel statický posudek. Budova je tak už třetím rokem uzavřená. Moc toho nezměnil ani oponentní statický posudek, který budovu označil za stabilní.

„Je nám líto, že jsou lázně opět opuštěné a prázdné. Pohledů a názorů na to, co by v nich mělo vzniknout, je hodně. My bychom chtěli slyšet a vidět co nejvíce z nich během jednoho nabitého dne a zároveň rozpumpovat a propojit jabloneckou a libereckou kulturní scénu,“ přiblížila další z organizátorek Pavlína Mullerová.

Návštěvníci se mohou těšit například na loutkářku a filmařku Barboru Purmovou, která má v plánu oživit lázně loutkami. Další tahounem jsou Mjölk architekti, kteří připomenou zašlou lázeňskou slávu saunou přímo vedle hlavního bazénu.

Koncert v lázních

O dva týdny později navštíví lázně i zpěvačka Lenka Dusilová se svým projektem Monument/um. Společně s ředitelkou projektu Soňou Paletou a vizuálním umělcem Aeldrynem vybrali v severních a západních Sudetech čtyři krásné, ale chátrající stavby a připravili pro ně speciální hudební koncerty. Jeden z nich se uskuteční 17. srpna právě v někdejších jabloneckých městských lázních. „Díky osvíceným lidem z radnice, spolku a i za přispění Monumenta se lázně opět probouzí a koncert bude v srpnu jakýmsi otvírákem jejich nové etapy,“ pozvala Soňa Paleta.

Secesní budova lázní byla postavena v letech 1908-1910 Emilianem Herbigem podle projektu architekta Roberta Hemmricha a je hodnotnou ukázkou severočeského fenoménu halových lázní, příznačného pro místní, průmyslově vyspělá města.

Budova lázní je zavřená od poloviny 90. let minulého století. Město si v minulosti nechalo vytvořit studie, co by v budově mohlo být. Počítala s její přestavbou na knihovnu. Studie ovšem ukázala, že energetická náročnost by byla u tohoto objektu oproti stávající knihovně čtyřnásobná. Nebylo to tehdy provozně únosné a od projektu se nakonec ustoupilo.

Nádech pro lázně

Loutkářka a filmařka Barbora Purmová, SAON a jeho graffiti, ilustrátor MAT, galerie AhojNazdarČau, architektky Zuzana Koňasová a Dita Klapková, výtvarníci Jan Picko, Radka Chocholoušová, Martina Zemánek a Oipooik, příběhy designových hraček Pol Eno, DoMoDo a Eliška Šídová, zvuková experimentátorka Kati Linek, sklářka Kateřina Krausová, výtvarník Jiří Vydra, designér Jakub Neufuss, studio Mjölk architekti a další.