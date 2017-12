Co se děje na Jablonecku? Přečtěte si stručné zprávy

Mladí hasiči se sjedou do Zlaté Olešnice oslavit konec roku; stále běží sbírka na opravy rozhledny Bramberk; obecní úřad v Zásadě je otevřen či ve Velkých Hamrech se ještě před Vánoci sešli zastupitelé.

Mladí hasiči se sjedou do Zlaté Olešnice oslavit konec roku

Zlatá Olešnice – Mladí hasiči ze Zlaté Olešnice zvou své kamarády 30. prosince na tradiční akci, kterou společně zakončí rok 2017. Cílem je, aby se děti poznaly také trochu jinak než při soutěžích, kde přece jen panuje určitá rivalita.

Stále běží sbírka na opravy rozhledny Bramberk

Lučany n. N. – Ač je v zimě uzavřena i rozhledna Bramberk, stále pokračuje sbírka na její opravy. Přispět na rozhlednu lze prostřednictvím veřejné sbírky na číslo účtu 80039-963239399/0800, do textové zprávy jméno dárce.

Obecní úřad v Zásadě je otevřen

Zásada – I v tomto týdnu je obecní úřad v Zásadě otevřen, a to až do pátku 29. prosince otevřen vždy od 7 do 12 hodin. Poté bude uzavřen až do 2. ledna, kdy již bude fungovat v normálním režimu.

Ve Velkých Hamrech se ještě před Vánoci sešli zastupitelé

Velké Hamry – Zastupitelé se naposledy v tomto roce sešli v zasedací místnosti Městského úřadu. V rámci programu projednávali návrh rozpočtu na rok 2018, poskytnutí dotací z rozpočtu města, vytápění města i koncepci sociálního bydlení.