Covid-19 uzavřel školku v Jablonci. Nemocné dítě nemělo žádné klinické příznaky

Sedm zaměstnanců mateřské školy Kapička v Arbesově ulici v Jablonci je v nucené karanténě poté, co se dostali do styku s dítětem, u kterého byl identifikován koronavirus. Osm dětí, které měly do školky přijít v prázdninovém režimu, muselo také zůstat doma. Školka je na 14 dní uzavřena, poté pro ni začnou prázdniny. „Otevřít by se měla na poslední dva týdny v srpnu,“ upřesnila mluvčí jabloneckého magistrátu Jana Fričová.

Testy na koronavirus - ilustrační foto.

Nemocné dítě přenášející virus nevykazovalo žádné klinické příznaky. Dítě se koronavirem nakazilo v rodině, její příslušník byl diagnostikován pouhý den před diagnózou u dítěte. „Ve školce jsme provedli epidemiologické šetření a vyhledali úzké kontakty, a to jak mezi dětmi, tak personálem. Těmto osobám jsme nařídili karanténní opatření a naplánovali odběry, mateřská škola v tuto chvíli není v provozu,“ popsala ředitelka odboru epidemiologického Krajské hygienické stanice Libereckého kraje (KHS LK) Jana Prattingerová. Pro personál školky to byl šok. „Nebojím se o sebe, ale spíš o starší příbuzné, které teď raději několik dní nenavštívím. Beru to pozitivně,“ řekla jedna ze zaměstnankyň mateřské školy. Od pátku 19. června do 1. července přibylo v Libereckém kraji 57 laboratorně potvrzených případů. Nejvíce nemocných bylo diagnostikováno na začátku tohoto období. Od 22. června přibývaly pouze jednotky případů denně, a to většinou úzké rodinné kontakty pozitivních osob. „Od počátku epidemie k dnešnímu dni evidujeme celkem 261 potvrzených případů onemocnění COVID-19,“ doplnila mluvčí KHS LK Zuzana Balašová. Ohniskem nákazy koronaviru je ubytovna průmyslové zóny. Pozitivní jsou v izolaci Přečíst článek › „Současná epidemiologická situace v kraji není důvodem k mimořádným opatřením, nicméně bych ráda zdůraznila osobní odpovědnost každého z nás. Chování jednotlivců má velký vliv na šíření většiny infekčních nemocí a nyní může mít rozhodující podíl na dalším vývoji situace,“ doplnila Prattingerová. Stále platná zůstávají pravidla – důsledná hygiena rukou, respirační etiketa, dodržování odstupů, zvažování jakých akcí se účastnit. Není-li možné dodržet bezpečnou vzdálenost, není chybou použít roušku, i když nošení roušek nebude už povinné.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu