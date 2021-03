Za posledních sedm dní hlásí hygienici 1080 nemocných na sto tisíc obyvatel. Přeloženo: za poslední týden se na území okresu podařilo podchytit 979 osob s potvrzenou nákazou. Nejvyšší je tak i index PES (Protiepidemický systém ČR), který je na Jablonecku na hodnotě 83.

O moc lépe na tom není ani celý Liberecký kraj, který je ve srovnání všech krajů také na nelichotivé první pozici. PES byl ve středu dopoledne na hodnotě 79, což je pátý, tedy nejhorší stupeň systému.

K nedávno onemocnělým patří i pětačtyřicetiletý Adam z Jablonce. „Podchytili mi to na testování v práci. Ze začátku mi nic nebylo. Druhý den jsem ztratil čich a chuť, bolí mě v krku, žádné vysoké horečky ale zatím nemám, tak snad to takhle vydrží do konce,“ přiblížil Adam.

Jablonecká nemocnice musela už v uplynulém týdnu převážet pacienty do Krajské nemocnice Liberec, do Jilemnice, ale i do zařízení mimo Liberecký kraj.

Počet covid pacientů se v jablonecké nemocnici pohybuje kolem stovky. Největší tlak je na intenzivní lůžka, ve středu ráno tu leželo celkem 28 pacientů, volná byla tři lůžka. „Situace v naší nemocnici je už druhým týdnem velmi obtížná,“ přiznal ředitel Nemocnice Jablonec Vít Němeček.

Celková kapacita lůžek v nemocnici je nyní 133, z toho 31 intenzivní péče. „Počty nemocných se mění každou hodinu, stejně tak počty lidí, kteří potřebují akutní péči,“ doplnila mluvčí nemocnice Jana Válková.

Počty pacientů s covid-19 rostou po celém kraji. „V pondělí jsme atakovali hranici pěti set pacientů na intenzivních a akutních lůžkách. Ty počty už omezují téměř jakoukoli jinou činnost nemocnic,“ konstatoval krajský radní pro zdravotnictví Vladimír Richter.

Nárůst nemocných na Jablonecku souvisí podle Krajské hygienické stanice se zahájením testování v podnicích. Z předběžných výsledků vyplývá pozitivita testování v rozmezí 0,5 až 1,5 procenta. „Při protestování několika desítek tisíc zaměstnanců tvoří tento podíl pozitivních v rámci kraje nárůst, jehož jsme svědky na průmyslovém Jablonecku. Paradoxním zjištěním je, že podnikem s největším počtem pozitivních zaměstnanců z Libereckého kraje je podnik z kraje sousedního, z okresu Mladá Boleslav,“ vysvětlil ředitel KHS Vladimír Valenta.

Všechny čtyři páteřní nemocnice Libereckého kraje jedou u stropu svých možností. Nemocnice v Jablonci a České Lípě dosáhly vrcholu svých kapacit jak z pohledu standardní, tak intenzivní péče. Českolipská nemocnice se dostala i na strop svých technických možností, a to kvůli rozvodům kyslíku. „Další péče v obou těchto nemocnicích je vyhrazena pouze pro akutní a superakutní případy. Kapacita těchto nemocnic je tak zatížena, že nejsou schopny starat se o běžné záležitosti. Apeluji, aby lidé chodili do nemocnic jen se skutečně závažnými obtížemi,“ popsal primář oddělení ARO Krajské nemocnice Liberec Dušan Morman. Jisté, ale minimální rezervy má Krajská nemocnice Liberec a Masarykova městská nemocnice Jilemnice.

„Nemocnice opravdu jedou naplno, zdravotníci dělají maximum. Budeme doufat, že se křivka nárůstu bude zplošťovat a v dalším týdnu i klesat, na což se moc těším,“ dodal Morman.