Pandemie koronaviru je v Libereckém kraji na ústupu. Počet nových pozitivních případů se pohybuje v řádech desítek denně, o víkendu jsou to pouze jednotky.

Testování vzorků na Covid-19. Ilustrační foto | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Podle ředitele Krajské hygienické stanice (KHS) v Liberci Vladimíra Valenty to je důvod, proč byl Liberecký kraj zařazen mezi regiony, kde dochází k rychlejšímu rozvolňování. A to i přesto, že například českolipský okres stále překračuje hranici 100 pozitivních případů na sto tisíc obyvatel za týden. Aktuálně je na Českolipsku průměr 160 pozitivních případů. „Pokles nových případů je v Libereckém kraji dlouhodobý, vypadá to, že se přibližujeme ke konci pandemie. Musíme k tomu ale přistupovat s pokorou. I proto stále trasujeme všechny rizikové kontakty a mutaci. Aktivně také vyhledáváme cestovatele, kteří se vracejí z rizikových zemí,“ řekl Valenta z KHS.