V posledních dnech se tady starají o cirka deset pacientů s těžkým průběhem onemocnění. V jarní vlně jich bylo v krajské nemocnici nejvíce 300 a v celém kraji cirka 500. Krajská nemocnice se tak přiblížila takzvanému normálnímu provozu. Rozjela se i neakutní operativa.

Epidemie ustupuje ve všech směrech, v uplynulém týdnu hygienici podchytili necelou tisícovku případů. Drtivé většině pacientů stačí domácí léčba s izolací. „Byla jsem s covidem dva týdny doma a nebyla to žádná legrace. Bolela mě hlava, měla jsem střevní potíže, horečku. I teď, pár dní po vyléčení je mi slabo a rychle se zadýchám,“ popsala Jablonečanka Radka. Podobné symptomy trápí většinu nemocných, jiní ale příznaky skoro nemají.

Za zajímavou označil situaci Jiří Kalenský, předseda představenstva Masarykovy městské nemocnice (MMN) zahrnující špitály v Semilech a v Jilemnici. „Leží u nás cirka dvacet pacientů, kteří vyžadují hospitalizaci a poměrně hojně se na lůžkách střídají. Nevím, co se tady děje, když celorepubliková čísla jsou jiná,“ přiblížil.

Tamější nemocnice by se rády vrátily do normálního režimu, ale chybí jim personální zdroje vázané na covidových lůžkách. V současnosti je výkon nemocnice na necelých 80 procentech obvyklé výše. „Nejhůře ale bylo na přelomu února a března 2021, to jsme měli kolem 80 pacientů, a to představovalo cca 45 procent všech našich kapacit akutní péče,“ doplnil Kalenský.

Ani na intenzivních lůžkách Nemocnice Jablonec dnes neleží jediný pacient s onemocněním covid-19. „Máme jen sedm pacientů na standardních lůžkách, nemocnice je v běžném provozu,“ přiblížil ředitel nemocnice Vít Němeček. Nejhorší situace tu podle něj panovala loni v polovině března, hospitalizovali tady v tu dobu 106 covid pozitivních pacientů, z toho 27 na intenzivní péči.

Vyjí, štěkají, ničí. Lidé ve velkém řeší problémy s covidovými mazlíčky

Deset pacientů s covid-19 leží v českolipské nemocnici, z nichž jsou tři v těžkém nebo středně těžkém stavu. „Jak posun plánovaných operací, tak i péče o covidové pacienty, tedy na běžný režim stále působí,“ přiznala mluvčí zařízení Andrea Beranová.

Nejsložitější období zaznamenala českolipská nemocnice v dubnu 2021, protože zaměstnanci za sebou měli půl roku nepřetržitého psychicky vyčerpávajícího a fyzicky náročného období. „To vygradovalo v březnu 2021, kdy bylo v naší nemocnici hospitalizováno historicky nejvíce osob s covid-19. Ve dvou dnech jsme dokonce přesáhli maximální krizovou kapacitu,“ doplnila Beranová.

Počet nově nakažených za sedm dnů na 100 000 lidí klesl uplynulý týden za celý Liberecký kraj z 295 na 224. „Situace se zlepšuje ve všech regionech kraje,“ potvrdila ředitelka Krajské hygienické stanice Libereckého kraje Jana Loosová.

Dětí v Česku loni přibylo. Covidový babyboom se ale nekonal, ukazují data

Na Českolipsku kleslo incidenční číslo od minulého čtvrtka z 292 na 193, na Liberecku z 284 na 205, na Jablonecku z 287 na 241 a na Semilsku z 328 na 287.

Od prvního zjištěného případu v březnu 2020 se koronavirem v Libereckém kraji nakazilo přes 160 500 lidí, což je skoro 37 procent obyvatel regionu. Nejvíce to bylo v týdnu na přelomu ledna a února letošního roku: 10 279 nově nakažených. Vládu tehdy převzala varianta omikron, která se ukázala být výrazně infekčnější, ale i lehčí.

V souvislosti s koronavirem zemřeli v minulém týdnu v kraji tři lidé. Za více než dva roky trvání epidemie v kraji v souvislosti s koronavirem zemřelo 1 566 lidí, z nich od začátku letošního roku do konce uplynulého týdne 146.