Počet nakažených koronavirem v Libereckém kraji rekordně vzrostl. V úterý přibylo přes 500 lidí, kteří měli pozitivní test na onemocnění covid-19. Situace podle ředitele Krajské hygienické stanice Libereckého kraje (KHS) Vladimíra Valenty není dobrá.

Péče o vážně nemocné s covidem. Ilustrační foto | Foto: Deník / Michal Fanta

„Přesto se nám i nadále daří trasovat kontakty nakažených do dvou dnů. Je to především díky dobrovolníkům z řad policie a studentů Technické univerzity a Střední zdravotnické školy. Když si vezmeme, že je 500 nově nakažených, znamená to, že musíme obvolat a objednat na test okolo dva a půl tisíce lidí. Je to nesmírně náročné,“ vysvětlil Valenta. Dodal, že pokud by nárůst pokračoval a krajská hygiena už nezvládala trasovat, je připraven systém v rámci chytré karantény, který by rozesílal pozitivně testovaným informační SMS zprávu s instrukcemi, co dělat.