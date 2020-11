„Připisuji to faktu, že se nám na jaře dařilo držet celkovou nemocnost na nižší úrovni časným zásahem v ohniscích, důsledným vyhledáváním kontaktů a testováním v maximální míře,“ řekl ředitel Krajské hygienické stanice v Liberci Vladimír Valenta.

Kromě toho se hygienikům a epidemiologické komisi podařilo v minulých měsících zajistit, aby vir v masivním měřítku nepronikl do nejrizikovější skupiny obyvatel, kterou představují lidé ve věku 65 let a výše. Až do začátku října byl tento podíl menší než 10 %, zatímco v republice se pohyboval v průměru kolem 12 % s maximem až 20 %. „Odraz tohoto vývoje pandemie v Libereckém kraji zaznamenáváme ještě i nyní, kdy celkový počet úmrtí je stále ještě nejmenší v republice,“ dodal Valenta. Právě senioři patří v kraji k nejčastější obětem.

Situace se změnila během podzimní vlny epidemie. To už nákaza pronikla i do nejrizikovější skupiny populace. Aktuálně se průměr v této věkové kategorii pohybuje kolem 14 %, což odpovídá celorepublikovému stavu. Do konce září zemřelo s koronavirem 10 lidí, z nichž první dva nakažení podlehli 8. září. Kumulativně začaly přibývat případy během října a 1. listopadu díky dennímu nárůstu 15 obětí překročil počet zemřelých s koronavirem stovku.

Poslední vývoj však ukazuje určitou stagnaci. „Nechvalme dne před večerem, krize ještě neskončila. Z dalších dvou až třech týdnů se odvozuje procento lidí, jejichž stav bude vyžadovat hospitalizaci,“ připomněl hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Aktuálně pronikla nákaza i do zařízení sociálních služeb. V domovech důchodců zřizovaných krajem se testuje už od poloviny října. „Z 1244 zaměstnanců se potvrdila nákaza koronavirem u 73, zatímco z 1278 klientů se jich nakazilo 69, z nichž šest je hospitalizováno,“ přiblížil situaci Půta.

S nákazou donedávna bojovali v domově seniorů v libereckém Františkově, do Domova důchodců Jablonecké Paseky dorazili vypomoci vojáci. Ústav evidoval první případ koronaviru v červenci, na podzim se v domově přenos znovu potvrdil. „Situace je stále složitá, ale karantény nám pomalu končí. Klienti se už mohou pohybovat po vnitřních prostorách,“ doplnil ředitel domova Jan Sembdner.

Od 10. března, kdy se v kraji nakazil první člověk, mělo pozitivní test na koronavirus 15 189 lidí a vyléčilo se jich 7 630. Aktuálně je v Libereckém kraji evidováno 7443 aktivních případů. Nejlépe je na tom Českolipsko, nejhůře Semilsko.