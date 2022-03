„Volala nám z Německa, kam se odstěhovala i s fenkou, kterou si pořídila v době covidu, když byla doma. Teď ale začala chodit do práce a fenka vyje, štěká a ničí zařízení,“ popsala situaci Františka Zverková a poznamenala, že to není ojedinělý případ. Po covidovém rozvolnění, když se lidé začali vracet do práce a děti do škol, takových telefonátů přibylo. A lidé žádají o pomoc nejenom kvůli štěkání, ale i proto, že najednou svého vysněného psa nezvládají a přerostl jim přes hlavu. V domácí izolaci ho totiž vůbec necvičili, nesocializovali a pes nyní špatně reaguje nejen na jiné psy, ale třeba i na lidi.

Nešťastní jsou nejen majitelé psů, ale i jejich sousedé. „Pes od sousedů o patro výš neustále vyje a štěká. Od šesti ráno až do večera a není to nic příjemného. Sousedi ťukali, aby přestal, ale spíš to působilo opačně a štěkal ještě víc. Nevadí mi psi v bytě, ale když se mu nemůže někdo věnovat, neměl by si ho pořizovat. Obtěžuje to pak všechny kolem,“ říká pan Jiří z Liberce.

Separační úzkost zvířat, ale i jejich nezvládnutí nebo nevychovanost řeší v mnohem větší míře i výcvikáři. „S tím, že chtějí řešit nějaký problém se psem, se na nás v poslední době obrací lidé často. Opravdu jde mnohdy o zvířata, která si pořídili v době covidové karantény a neřeší pouze štěkání a vytí, ale i další problémy. Protože jsme ale známá škola a lidé za námi přichází díky referencím od známých, chtějí věci i řešit výcvikem a ne pouze poradit, chtějí se problému více věnovat,“ vysvětluje Pavlína Bohunová z Podještědské smečky Liberec. Poukazuje i na skutečnost, že potíže působí i špatný výběr plemene.

„Když si lidé kupují nové auto, zjišťují si o něm kde co. A když si kupují psa, nezjistí si o plemeni nic a vybírají jen, že se jim líbí. A to později přináší problém. Pes vyroste a oni se diví, že ho neudrží, že je velký a těžký,“ přibližuje Bohunová. A tak se v bytech a řadových domech objevují psi pastevečtí, chrti a další temperamentní plemena a v rukou majitelů, kteří jim neumí poskytnout dostatečný prostor a vedení, a mění se v nezvladatelná a problematická zvířata. „Dřív k pořízení psa přistupovali lidé zodpovědněji. Nyní si psa pořídí, protože je neomezená možnost ho mít a také v době, kdy tráví více času na internetu, na home office a přichází o fyzický kontakt, jim kontakt s lidmi psi nahrazují,“ popisuje Bohunová současný stav.

To potvrzuje i další výcvikářka Anna Hrachovcová z liberecké Dokonalé dvojky. „Psy si pořídili v období karantény lidé, kteří by si je běžně nepořídili. Koupili si je jako partnera. Když byli doma, měli malé roztomilé štěňátko a z toho je nyní roční nebo rok a půl starý nezvladatelný, nejčastěji agresivní pes vůči jiným psům,“ říká Hrachovcová.

Na ní se pak tito lidé obrací s prosbou o pomoc a přichází do kurzů, aby problém odstranili. „Dříve přišli lidé do kurzů a vydrželi rok i dva, chtěli se naučit víc a trávit se zvířetem čas. Teď je to jiné, noví lidé se přihlásí na jeden kurz, aby vyřešili svůj problém. Vydrží v něm dva měsíce a do dalšího kurzu už nepřijdou. Bohužel nemám zpětnou vazbu, zda problém vyřešili anebo to vzdali. Ale je jednoznačné, že se situace změnila,“ dodává Hrachovcová.

Všechny zmíněné případy ovšem mluví v lepší konec pro psy, neboť se jejich majitelé rozhodli problém řešit a čtyřnohého miláčka si nechat. Liberecký útulek Archa se ale setkal s případy, kdy právě kvůli štěkotu nebo vytí osamocených psů v domovech se jich jejich majitelé raději vzdali. „Zaznamenali jsme takové případy, ale nebylo to naštěstí nic dramatického. Šlo o psy koupené v době covidové a když pak lidé začali zase chodit do práce, štěkající psi jim způsobili v domovech problémy a tak se jich raději vzdali. Naštěstí se nám pro všechny podařilo najít nový domov,“ uvedla Lenka Čápová, vedoucí liberecké Archy.

Poukázala ale na jinou skutečnost související s covidovou pandemií. Útulek totiž zaplnila spíše zvířata po zemřelých majitelích, psi i kočky, nejvíc ve věku mezi pátým až sedmým rokem. V útulku se tak spíš potýkali s umístěním těchto zvířat a vyřešení jejich situace.