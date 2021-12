„Tahle vlna rychle nastoupila a teď se zastavila. Situace není složitější než v dřívějších vlnách, děsivé je ale to, že těžké průběhy mají nyní mladé ročníky. Měli jsme tady pacienty ročník 88, 89, 85, 78. Bohužel umřeli i takto mladí lidé, kteří měli minimálně půl života před sebou,“ povzdechl si primář Martin Bartoň.

Covidové oddělení je v jablonecké nemocnici rozprostřeno už do tří pater nového pavilonu urgentní medicíny. „Nyní se staráme o dvanáct těžkých pacientů. Obsazenost kolísá podle toho, jak se lidé uzdravují nebo odcházejí. Ta onemocnění jsou závažná, všichni mají těžké covidové zápaly plic, horší to je, když jsou pacienti chronicky nemocní,“ poznamenal anesteziolog Jiří Mareček.

Všichni v těžkém stavu ležící v jablonecké nemocnici jsou neočkovaní. „To je z našeho pohledu nejzásadnější informace. Pokud by byli naočkovaní, dostane se sem jen zlomek,“ poznamenal primář.

Věkový rozptyl pacientů s těžkým průběhem v jablonecké nemocnici je pestrý, od třiceti do osmdesáti let. „Oproti minulým vlnám je ten věkový průměr výrazně nižší. Nedávno zemřel dvaatřicetiletý muž bez jiného chronického onemocnění, teď tady máme třiatřicetiletého muže,“ popsal Mareček.

Jak lékaře, tak sestřičky mrzí, že mnozí z mladších ročníků umřeli jen proto, že odmítli očkování. „O každého se staráme stejně, je nám jedno, zda je neočkovaný, nebo očkovaný. Nedokážu popsat, co vede lidi k tomu nenechat se očkovat, jestli to je lajdáctví, pohodlnost, hloupost, nevím. Prostě se nestarají o své zdraví,“ zamyslel se Mareček.

I tady ovšem evidují případy, kdy člověk litoval toho, že se očkovat nenechal. „Jenže tady na ARO už je na lítost pozdě. Bohužel i ti, kteří litovali, v mnoha případech nemoci podlehli,“ přiblížil anesteziolog.

Personál covidového oddělení je vyčerpán fyzicky i psychicky. „Hrozně moc potřebujeme rodiny a blízké přátele, abychom se nezbláznili. Snažíme se k sobě v práci být nesmírně tolerantní, snažíme se navzájem podporovat, jsme v tom spolu. Ale je to hrozně těžké,“ popsala zdravotní sestra Nikola Honsová.

Mrzí ji zprávy o agresivitě lidí vůči zdravotníkům. „Děláme maximum, snažíme se ze všech sil. Myslím na rodiny zemřelých. Musí to být těžké, když tady skončí někdo z rodiny a už se třeba nevrátí. Jenom přinesete věci a kondolujete upřímnou soustrast. Už nevíme, co dále říkat. Těch lidí umírá už moc.“ Sestřička má v očích slzy.

Covidoví pacienti zhatili mnoha zdravotníkům i vánoční svátky. Jestliže na ARO jablonecké nemocnice by každý den v normální době sloužili vždy čtyři zdravotníci, letos jich bude devět. A tak sestra Honsová má jeden den volna, stejně tak anesteziolog Mareček.

A co říká zdravotnický personál na hoaxy kolem obsazenosti nemocnic a očkování? „Jsou to kecy, názory těch lidí mě nezajímají. Méně chápavé procento populace pak tvoří hlavní část našich klientů,“ přiblížil Mareček. „Nejvíce mi vadí štvavé názory některých kolegů lékařů na straně odpůrců očkování. Ti by dle mého měli zvážit, zda u profese setrvávat,“ dodal.

Když přišly vakcíny, snažil se ve svém okolí agitovat, nabádal lidi, ať se nechají naočkovat. Ale už toho nechal. Koho nepřesvědčil argumenty před půl rokem, nepřesvědčí prý nikdy. „Chřipka je také virové onemocnění, ale covid je dalece zákeřnější, lidí s chřipkou se v minulých letech dostala na ARO či JIP v jednotkách případů. Covid přináší naprosto bezprecedentní zápaly plic,“ zdůraznil Mareček.

Jak se zdá, současná vlna onemocnění vyvrcholila a snad i nemocnice se budou moci vrátit k běžnému fungování. Kdy to ale bude, nikdo neví. „Já věřím, že to zvládneme, tu sílu stále cítím. Ale chtělo by, aby se lidé chovali zodpovědně,“ potvrdila Honsová.

Nejvíce zdravotníky mrzí obrat v chování společnosti. „V předchozích vlnách nám lidé zapalovali svíčky, doslova nás oslavovali, to nám dávalo sílu. Teď nás mnoho lidí pomlouvá, jsou vůči nám až zlí. Obdiv se proměnil v agresi. I já jsem se setkala s agresí od příbuzných pacientů. Když jim řekneme, že svého blízkého na ARO prostě nemohou navštívit, někteří nám nadávají. Ale vždyť mi je jen chráníme, aby neonemocněli i oni,“ uzavřela sympatická zdravotní sestra.