Jednou z aktivit byla výpomoc krajské hygieně s trasováním, které spočívalo v urychleném vyhledávání rizikových kontaktů lidí nakažených covidem-19. To si na vlastní kůži vyzkoušela spolu se svými kolegy také preventistka Markéta Razáková.

Po dobu sedmi měsíců obvolávala potenciálně nakažené, zadávala informace do trasovacího systému a vypisovala žádanky na testování. V neposlední řadě zařizovala, aby za některými seniory nebo handicapovanými lidmi přijel odběrový sanitní vůz. „Komunikovala jsem s nejrůznějšími typy lidí. Zatímco s většinou byla domluva bezproblémová, našli se i tací, kteří se chovali arogantně až agresivně,“ podotkla Razáková.

Jak sama přiznala, díky této výpomoci získala nové zkušenosti a mohla přispět tam, kde to bylo potřeba. Za svou práci obdržela i nevšední poděkování po odvysílání televizní reportáže, ve které o své činnosti v trasovacím týmu hovořila. „Velmi mě překvapilo, když jsem otevřela dopis, který byl adresován na mé jméno na krajské ředitelství do Liberce a ve kterém mi jeden divák seniorského věku z Vysočiny za moji práci poděkoval zasláním několika básní ze své tvorby,“ dodala. Trasování se zúčastnilo celkem 63 zaměstnanců libereckého krajského ředitelství.

Od listopadu 2020 působili policisté i jako dobrovolníci v českolipské nemocnici. Mezi nimi i Miloš Veselý, který se přihlásil rovnou na dva turnusy, z nichž každý trval měsíc. Z počátku ryze mužský tým doplnila českolipská vyšetřovatelka Květa Mandíková. Vypomáhali na covidových odděleních a byli po ruce místnímu zdravotnickému personálu. „V té zlé době jsem chtěl nějak pomoci tam, kde to bylo opravdu zapotřebí. Viděl jsem kolem sebe hodně fyzického utrpení, stesku po rodině a domově, ale i strachu ze smrti u vážně nemocných. Tyto smutné obrazy zůstanou navždy součástí mých vzpomínek,“ zdůraznil Veselý. Čtyři policisté – dobrovolníci vypomáhali s péčí o necovidové klienty v Domově pro seniory v Horní Libchavě.

Vrchní inspektor odboru mezinárodních vztahů Martin Bartoš sám prošel koronavirovým onemocněním a rozhodl se darovat krevní plazmu. Absolvoval deset odběrů a pomohl tak třiceti nakaženým pacientům. „Krevní plazmu jsem poprvé daroval počátkem loňského prosince a skončil jsem s tím v závěru dubna. Teď si ale po těch deseti odběrech musí moje tělo trochu odpočinout“, řekl s úsměvem na rtech policista.

Do boje s virem se zapojily i hlídky cizinecké policie. Dohlížely na dodržování izolace u cizinců pozitivně testovaných na covid-19, kteří se v době onemocnění nacházeli v Libereckém kraji na nejrůznějších ubytovnách, ale i v pronajatých bytech. Hlídky pod velením Jaromíra Habra vyjížděly na tyto kontroly na základě požadavku krajských hygieniků od loňského června do letošního dubna. „Spolu s nimi vyráželi do terénu i hasiči, kteří naše policisty dovybavili ochrannými prostředky, prováděli dekontaminaci jejich obleků po každé kontrole a také je proškolovali v tom, jak mají postupovat při styku s infikovanými osobami,“ upřesnila mluvčí policie Ivana Baláková.