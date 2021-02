Mezi učitelkami mateřinek panují z nákazy covid-19 obavy. „Jsme tady v první linii, nemáme žádné ochranné prostředky, děti mohou chodit do školky i bez roušek. Každou chvíli je s covidem nemocná nějaká učitelka, vím i o případech, že některé absolvovaly covid-19 už dvakrát. To je strašně stresující, jsme unavené. Za mě je správné, aby se na chvíli školky zavřely,“ popsala ředitelka jablonecké MŠ Mechová Irena Šolcová. Svou školku přitom zavře tak jako tak, protože onemocněly obě dvě kuchařky a dětem nemá kdo vařit.

Bez příznaků

V drtivé většině případů přitom malé děti nepociťují žádné příznaky onemocnění. Na nákazu se přijde většinou v okamžiku, kdy příznaky vykáže buď někdo z personálu, nebo rodiče.

Spolek Pedagogická komora představil výpočty, podle nichž covid-19 momentálně nabírá na síle právě v otevřených školách. Z propočtu z dat ministerstva zdravotnictví vyplývá, že počet infikovaných dětí v MŠ a prvních dvou třídách ZŠ je aktuálně o 38 procent vyšší než činí průměr ČR. „Aktuální situace v českých mateřských školách je velmi vážná. Jejich uzavření by přispělo ke snížení mobility a tím i počtu nově nakažených nejen mezi dětmi a pracovníky mateřských škol, ale rovněž mezi jejich rodinami,“ popsal prezident spolku Radek Sárközi.

A zkušenosti to jen potvrzují. Třeba v Jablonci mají s karanténou zkušenost všechny mateřské školy. Jen v průběhu února byly či stále jsou v karanténě děti buď z celých zařízení, nebo jednotlivých tříd na třinácti mateřských školách z celkového počtu osmnácti.

Samá karanténa

Například Zelená třída MŠ Slunečnice nastoupila do karantény 22. února. Do školky se dle hygieniků mohou případně vrátit až 4. března. I přes negativní výsledek testu musí děti v karanténě do jejího konce setrvat, jelikož i ke konci karantény se mohou objevit klinické potíže. „Ze zkušeností je známo, že k přenosu v dětských kolektivech dochází i kvůli tomu, že jsou zde personál i děti bez ochranných prostředků. Děti bývají často bezpříznakové,“ vysvětlila ředitelka školky Michala Marešová.

V MŠ Čtyřlístek byly 16. února pozitivně testované dvě děti a dvě učitelky. Karanténou si jen v únoru prošly čtyři třídy školky Mšeňáček. Několik pozitivních dětí i učitelek omezilo provoz MŠ Mechová. Právě fakt, že děti, které prochází onemocněním covid-19, nemívají příznaky, je ošemetný. „Prostě nevíte, které dítě má vir v sobě,“ doplnila Irena Šolcová.

Onemocnění tak často přinesou pedagogové domů. „I když jsem se chránila, prodělala jsem covid-19. Začalo mě bolet v krku, posléze jsem dostala vysoké teploty. Nebylo to nic příjemného,“ popsala jedna z vychovatelek jablonecké mateřské školy. Koronavirus poté hygienici zjistili u několika dětí napříč školkou, do karantény nastoupilo celé zařízení.

Čísla Krajské hygienické stanice Libereckého kraje (KHS) hovoří taktéž o velké náloži onemocnění covid-19 ve školských zařízeních. V kraji je v současnosti zavřeno 28 zařízení, z toho 25 mateřských škol a jedna sloučená základní a mateřská škola. Ve čtyřiceti dalších zařízeních jsou v karanténě některé třídy. V karanténě bylo k pátku 26. února 1020 dětí, z toho 730 z mateřských škol. To samé prožívá 140 pedagogů, z nichž se stovka jinak stará o děti v mateřinkách. „Ano, virus se ve školních zařízeních šíří. Zajímavá data by byla ale i z průmyslových podniků, kde se covid-19 šíří také. Ta však nejsou k dispozici,“ popsala mluvčí KHS Zuzana Balašová.

Aby zajistil bezpečnost pedagogů, zahájil Liberecký kraj nezávisle na vládě jejich očkování. „Jde o vlastní pilotní projekt vakcinace učitelů a pedagogického personálu, v rámci kterého jsme už stihli naočkovat více než 200 zájemců ze školských zařízení z celého kraje,“ přiblížil hejtman Martin Půta.

Cíl je jasný, naočkovat tuto rizikovou skupinu co možná nejrychleji, aby se, až to epidemiologická situace dovolí, mohly děti vrátit co nejdřív do škol a pedagogové byli v bezpečí. „To byl také důvod, proč jsme nečekali, až se ke stejnému kroku odhodlá vláda, a pustili se do vakcinace sami,“ doplnil hejtman.

Situaci neulehčuje ani to, že Centrální rezervační systém v případě vakcíny AstraZeneca ještě stále čeká na dokončení potřebných úprav, které umožní samotnou registraci a rezervaci pedagogů.