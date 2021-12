V některých školách vládne podle hejtmana Martina Půty až chaos. „Část dětí do školy chodí, část je v karanténě,“ popsal. Proto bude osobně požadovat po stávajícím i nově příchozím ministrovi školství, aby se prodloužily vánoční prázdniny.

Složitá situace panuje i mezi zaměstnanci veřejných dopravců. Pokud řidič od cestujících virus chytí, spousta jeho kolegů musí do karantény. To nastane z hodiny na hodinu a zajistit, aby všechny linky opravdu vyjely, je téměř nemožné. „Situace je velmi vážná. Nedostatek řidičů může v krátké době ochromit ekonomiku celého státu. Když se lidé nedostanou do práce, ekonomika naší země bude trpět. Vyzývám všechny odpovědné aktéry, v čele s nastupujícím ministrem dopravy, aby s námi jednali a pomohli nám situaci konstruktivně řešit,“ sdělil Jakub Vyskočil, majitel dopravní skupiny BusLine, která zajišťuje dopravu i na Jablonecku.

Kvůli právě probíhající covidové vlně stoupl v Libereckém kraji zájem o třetí, posilující dávku vakcíny. Hejtmanství kvůli tomu navýšilo kapacity očkovacích center. Za minulý týden tak bylo podáno přes 20 tisíc první, druhé i třetí dávky. Podle hejtmana bude většina zájemců o posilující dávku naočkována ještě do Vánoc. „Budeme určitě připraveni i po Novém roce zvládnout další zájemce,“ sdělil Půta.

Očkovací centra nebudou fungovat o vánočních svátcích, na silvestr a Nový rok. „Mezi svátky budou jak odběrová místa, tak očkovací centra otevřena,“ upozornil hejtman.

Kapacitu očkování v Libereckém kraji pomohlo navýšit i 25 dobrovolníků z řad studentů Technické univerzity v Liberci. „Dalších pět se přihlásilo na jiné výzvy. Jde o pracovníky zdravotních organizací. Důležitá je právě ta dobrovolnost. Dalších 24 zdravotníků jsme dostali od iniciativy Lékaři pomáhají Česku,“ poznamenal krajský radní pro zdravotnictví Vladimír Richter.

Liberecký kraj znovu zřídil registrační telefonní linku k očkování. Na lince 800 880 066 přijímají operátoři dotazy a pomáhají s rezervací k očkování i s konkrétními termíny. Fungovat začala v pátek 3. prosince v 8 hodin. „Jen za tři dny konce týdne jsme obsloužili desítky volajících,“ popsal Richter. Linka je určena výhradně k registraci k očkování. V provozu je ve všední dny od 8 do 16 hodin, o víkendech od 8 do 13 hodin.

Bez registrace je očkování možné jen v krajském centru v budově D krajského úřadu a v očkovacím centru v České Lípě. „V Lípě to je ale velmi omezené, spíše nedoporučujeme,“ doplnil Richter.

V nemocnicích Libereckého kraje momentálně leží 212 pacientů s covidem. Z toho 22 na úplných plicních ventilacích, 30 na vysoce průtokovém kyslíku a 138 na kyslíku. Zbylých 22 se z nákazy zotavuje. 265 172 obyvatel Libereckého kraje je po očkování minimálně první dávkou vakcíny, což činí cirka 60 procent všech obyvatel.

„Kdyby jich bylo více, významně by se snížil nápor na nemocnice a mohla probíhat i normální péče, tedy plánované operace. Takhle musíme oddělení proměňovat na covidová oddělení,“ povzdechl si primář jednotky intenzivní péče Nemocnice Jablonec Tomáš Vacek. Přesto není současná vlna tak mohutná jako předchozí. „Těžkých případů máme nyní třináct, v uplynulých vlnách to bylo i přes dvacet. Všech třináct je neočkovaných, tady je vidět, že očkování funguje,“ doplnil primář.

Od září provedli hygienici v kraji celkem 811 kontrol mimořádných opatření. „Většinu prohřešků se snažíme řešit vysvětlováním a domluvou. Několik sankcí jsme udělili, ta částka ale není vysoká. Část prohřešků postupuje do přestupkového řízení,“ sdělila Prattingerová.