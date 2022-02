Podle majitele liberecké Restaurace Neptun Petra Jandury lidé, co chtěli chodit hospod, se nechali očkovat, a proto nečeká razantní nárůst strávníků. „Změnila se atmosféra, lidé si odvykli chodit do restaurací. Dělají si obědy doma, na víkend si koupí basu piva v obchodě a dají si pivko doma. Kultura stolování v tomto směru upadá,“ řekl Deníku s tím, že tomu nepomáhá ani finanční situace na trhu. „Rostou ceny energií, dodavatelé zdražují,“ dodal.

Během všech vln epidemie koronaviru se snažil držet náklady nízko a omezil provoz tak, aby nemusel přikročit k propouštění personálu. Sám přiznal, že podpora ze strany státu není adekvátní situaci a kompenzačních bonusů za poslední vlnu nedosáhl kvůli špatnému srovnávacímu období. „Kultura se vlivem pandemie posunula úplně jinam a myslím si, že se už nevrátí do stavu před jejím vypuknutím. Lidé si odvykli bavit a skupinky jsou více uzavřené. Akce a večírky, na které obvykle dorazilo až čtyřicet účastníků, jsou minulostí. Teď to je maximálně skupinka o dvaceti lidech,“ svěřil se Jandura.

Podobného názoru je i provozovatel jabloneckého baru U George Jiří Pokorný, který je aktivním členem hnutí Otevřeme Česko - Chcípl Pes. „Vládě se podařilo zničit komunitní život. Jedná se o genocidu hospodských a v ničem se to neliší od situace po Únoru 1948, kdy byli cíleně likvidováni živnostníci. Obor gastronomie díky tomu postupně upadá,“ netajil rozhořčení Pokorný. „Očekávání nemáme po těch dvou letech žádné, nijak zvlášť se nepřipravujeme. Panuje obava, zda se lidé za tu dobu neodnaučili chodit ven,“ podotkl Ivo Konečný, který je majitelem jablonecké restaurace Půlměsíc.

Uvolnění uvítal majitel Pivovaru Lípák v České Lípě, i když chápal, že omezení musela být vzhledem k vývoji pandemické situace. Myslí si ale, že vše poběží jako doposud a případná návštěvnost se zvedne jen trochu. „Záleží jenom na lidech, zda budou chtít přijít zpět mezi ostatní a bavit se jako dřív. Zároveň vím, že se natolik po "domácku zabydleli", že se jim již zpět nebude ani chtít. Ušetří, udělají si to po svém, koupí si to na co mají konkrétně chuť a většinou to mají kousek od místa bydliště,“ zamyslel se Pavel Konvalinka. Zároveň podobně jako ostatní necítí vládní podporu. Za minulé vlády šly podle něj kompenzace tam, kde to nebylo úplně potřeba. „Stále to vyvolává jediný cíl, a to likvidaci malých a středních podniků a živnostníků,“ zdůraznil.

K uvolnění dochází v době, kdy je v plném proudu osvětová kampaň Suchej únor. Jubilejní desátý ročník má opět pomoci široké veřejnosti prověřit její vztah k alkoholu a změnit zaběhlé návyky. Důvodem je nadměrná spotřeba alkoholu v České republice. „Registrací lidé podpoří nejen kampaň, ale především naši další činnost na poli osvěty, vzdělávání a prevence rizikového chování. A to nejenom ve vztahu k alkoholu, ale i k dalším návykovým látkám a závislostem,” sdělil za organizátory ředitel neziskové organizace Suchej únor Petr Freimann. Kampaň podpořily Liberecký kraj a město Liberec.

Petr Jandura se neobává odlivu zákazníků, podle něj to je akce pro příležitostné konzumenty. To bar U George se bude muset vypořádat s nižším počtem štamgastů. Majiteli na konci ledna několik lidí oznámilo, že celý únor do hospody nepůjdou. „Nesmyslný Suchý únor, kdy si lidi vymyslí, že když jeden měsíc nebudou pít alkohol, že to z nich udělá lepšího člověka,“ sdělil Pokorný. S dopadem se musí vypořádat i v Pivovaru Lípák, a to zvláště na začátku kampaně. „Nejhorší je první týden, to drží solidárně všichni, poté pomalu lidé, ovlivněni okolnostmi, sklouzávají k porušení pravidel,“ dodal Konvalika.