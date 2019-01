Liberecký kraj - Tramvajové zastávky od Proseče nad Nisou po Jablonec zaplnily oranžové plakáty. Je dávno po akci, přesto prostor potrhané kusy hyzdí dál.

Také v liberecké části Vratislavice došlo k vandalskému vylepování volebních plakátů ČSSD, které zvou na volební mítinky. Na snímku tramvajová zastávka stanice Kyselka je zevnitř celá oranžová, plakáty jsou místy potrhané. | Foto: DENÍK/ Jan Škvára

Tramvajové zastávky od Kyselky po jabloneckou konečnou jsou již téměř týden k nepoznání polepeny plakáty, které jménem lídra kandidátky ČSSD pro Liberecký kraj Pavla Ploce zvou občany na předvolební akci zvanou Oranžové odpoledne.

A nejde jenom o zastávky. V průběhu minulého týdne vyvolala v Jablonci nebývalé rozhořčení situace, kdy oranžové plakáty zcela zaplnily většinu plakátovacích ploch ve městě a připravily tak o inzertní prostor ty, kteří se nešťastně ocitli pod nimi.

„Takovým masovým vylepováním si podle mě u voličů příliš nepomůžou, ale dokud to není vyloženě invazivní zásah do rázu obce nebo okolí, zákonem to nejspíš postihnout nejde,“ komentuje situaci vedoucí vratislavického technického odboru Pavel Podlipný.

„Budu–li to hodnotit jako politik, bez ohledu ke které straně patřím, tak jaký pán, takový krám. Kdyby to udělali všichni, jak by to tady vypadalo,“ vyjádřil se ke kauze na začátku května jablonecký a krajský zastupitel Petr Beitl.

Černé výlepy překvapily tehdy i samotného Pavla Ploce. „Takové praktiky neuznávám. Jako sportovec jsem pro hru fair play,“ prohlásil. To, kdo a proč černý výlep spáchal, není jasné ani vedení strany. „To mohl někdo vzít z tiskárny s úmyslem poškodit naši stranu,“ myslí si Jiří Havlíček, předseda odborné komise ČSSD pro obchod. „Výlepy si objednáváme u specializovaných firem a jasně jsme si ujasnili, že si nepřejeme žádný černý výlep,“ tvrdí.

Neprozradil ale, která firma má plakáty ČSSD na starost v Libereckém kraji s tím, že jde o obchodní tajemství. „Černé výlepy takového rozsahu jsou ale spíše ojedinělé,“ tvrdí mluvčí Dopravního podniku města Liberec Martina Poršová. „Zpravidla zesilují před kulturními akcemi, kdy zastávky polepí rozvášnění fanoušci, anebo právě před volbami,“ dodává.

„Za účelem inzerce si samozřejmě lze od nás pronajmout plochy u zastávek, ve vozech nebo přímo na nich, ale to se v tomto případě nestalo.“ Postup při likvidaci nelegálních plakátů je zpravidla takový, že dopravní podnik požaduje po pořadateli dotyčné akce jejich odstranění.

