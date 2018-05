Čtvrtý ročník akce Město plné tónů přiveze hvězdy opery i obrazovek

Jablonec n. N. – V jabloneckém Městském divadle v pátek začíná 4. ročník festivalu Město plné tónů.

Městské divadlo Jablonec nad Nisou. Foto: DENÍK

Už jeho zahájení bude velkolepé – v 19 hodin ho otevře koncert světových operních hvězd Gabriely Beňačkové a Jakuba Pustiny „Přivezou árie světových i našich skladatelů,“ upřesnil za organizátora, jímž je Městské divadlo Jablonec, jeho ředitel Pavel Žur.

Přehled jmen, která zavítají od 4. května do 11. září v rámci velkoplošného kulturního festivalu do Jablonce, je úctyhodný: Halina Pawlowská, Hana Maciuchová, Jitka Molavcová či František Nedvěd. Ale i zahraniční jména jsou zvučná, například američtí bluegrassoví John Lowell Band, kteří si Jablonec nikdy neopomenou zapsat do plánu turné, mezinárodní sdružení Lee Bidgood či irský zpěvák a hráč na buzuki Daoirí Farrell.

Festival Město plné tónů je jedinečný už tím, kde všude se jednotlivé představení či koncerty odehrávají. „I letos bude možné zajít na koncert do některého z jabloneckých kostelů, do kamenného divadla, k přehradě, na Mírové náměstí nebo do Tyršových sadů,“ vypočítala mluvčí jabloneckého magistrátu Markéta Hozová.

V městském divadle festival začne i skončí. „V programu jsou o prázdninách také dvě pohádky pro děti a inscenace jilemnických divadelních ochotníků Sen noci svatojánské, vše na letní scéně,“ vysvětlil Pavel Žur. Asi největším tahákem letních koncertů v Tyršově parku bude právě irský zpěvák Daoirí Farrell, který přiletí ze své domoviny speciálně kvůli jabloneckému vystoupení.

Novinkou letošního ročníku bude začlenění kin do nabídky festivalu. Hrát se bude v kině Radnice a poté v letním kině. „Říkali jsme si, že je dobré Jablonečanům ukázat, že i místní kina jsou významnou složkou zdejší kultury,“ vysvětlila zapojení kin jejich manažerka Barbora Irglová.

Podle jejích slov bude dramaturgie složená pouze z hudebních filmů. „Výběr nám dost ulehčil fakt, že se letos Asociace českých filmových klubů rozhodla uvést v rámci Projektu 100 v srpnu do kin kultovní filmy se zaměřením na muzikál. Kromě těchto srpnových titulů ještě v rámci festivalu promítneme divácky velmi oblíbený moderní muzikál La La Land, který plánujeme na 11. května v kině Radnice za symbolické vstupné 10 korun,“ doplnila Irglová. Cenově zvýhodněné bude i vstupné na srpnové tituly.