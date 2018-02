Zázrak! Čtyřletá dívka přežila pád ze sedačky lanové dráhy z výšky 11 metrů

Semilsko – Policie aktuálně pátrá po svědcích, kteří viděli matku dívky nasedat na lanovou dráhu.

Událost se stala ve čtvrtek 22. února kolem 11.00, kdy matka se dvěma syny (6 a 11 let) a dcerkou (4 roky) nasedla do sedaček lanové dráhy v lyžařském areálu Horní Domky v Rokytnici. Dívka nebyla v sedačce zajištěná, tak ji matka oběma rukama přidržovala a volala na obsluhu, aby lanovku zastavili. Do protokolu vypověděla, že nikdo nereagoval.

„Dcerka, která propadla panice, sebou házela a přitom matce pomalu vyklouzávala z rukou. Poblíž třináctého sloupu lanové dráhy ve výšce 11 metrů nad zemí ji už žena neudržela a dívenka spadla na umrzlý sníh,“ popsala průběh policejní tisková mluvčí Ivana Baláková.

K dívce se sjeli lyžaři, kteří okamžitě přivolali pomoc a vrtulník Zdravotnické záchranné služby dívku transportoval do nemocnice v Hardci Králové. Zdejší lékaři zjistili, že pacientka neutrpěla žádné zranění.

„V této souvislosti žádáme o pomoc svědky, kteří včera dopoledne mezi 10.45 a 11.00 viděli nasedat matku se třemi dětmi na sedačku lanové dráhy Horní Domky, aby nám pomohli zjistit, co se při jejich nastupování stalo a jak fungoval dozor u lanovky. Veškeré informace vedoucí k objasnění všech okolností této svou povahou závažné nehody na sjezdovce přijmeme na tísňové telefonní lince Policie ČR 158 nebo na kterékoliv naší služebně,“ dodala Baláková.