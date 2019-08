Prohřešky byly různé, strážníkům a členům Týmu silniční bezpečnosti Libereckého kraje ale vadila hlavně „neviditelnost“ cyklistů. Proto hříšníkům strážníci rozdávali odrazky.

Podle cyklistů jde o nedůležitý doplněk. „Odrazky v kolech jsou dnes zbytečné, stačí to vyřešit reflexní páskou nalepenou na rám nebo reflexním oblečením,“ poznamenal kontrolovaný cyklista. Sám ale neměl odrazky, reflexní oblečení ani pásku.

Jen pět kontrolovaných cyklistů dostalo od strážníků jiný dárek. „Ti, kteří měli kolo zcela v pořádku, odjížděli s odměnou v podobě cyklistické lahve,“ přiblížil Miloslav Lejsek z městské policie. Hodila se všem. „Láhev samozřejmě mám, ale je fajn mít další do zásoby,“ smál se 42letý cyklista Petr z Jablonce.

Tým silniční bezpečnosti se zaměřil na kontrolu správného nošení helem. Právě její absence bývá v provozu velice rizikovým faktorem. Loni zemřelo na českých silnicích 38 cyklistů, dalších 396 se těžce zranilo a přes tři tisíce lidí utrpěly při jízdě na kole lehká zranění.

„Helmu přitom nepoužilo 79 procent usmrcených a zhruba dvě třetiny těžce i lehce zraněných cyklistů,“ uvedl vedoucí BESIPu Tomáš Neřold.

Dalším problémem u cyklistů je v posledních letech požívání alkoholu před jízdou. Kolaři kontrolovaní u jablonecké přehrady si mohli vyzkoušet, jaké to je být opilý, byť jen při chůzi. „Zájemci si mohli vyzkoušet i chůzi s brýlemi, které simulují požití alkoholu nebo drog,“ dodal Miloslav Lejsek. Cyklisté pod vlivem alkoholu přitom loni v celé republice zavinili 76 nehod, při nichž bylo těžce zraněno pět cyklistů a 64 lehce.

Mezi nejhorší případy nedostatečné výbavy se podle jabloneckých strážníků řadí takzvaní sportovní jezdci, kteří jsou rovněž účastníky silničního provozu, jejich kola však z povinné výbavy mají pouze brzdy. Přitom výjimku pro jízdu v provozu na takto nevybaveném kole mají pouze při pořádání závodů.

Jablonečtí cyklisté měli ale štěstí, kontroly na přehradě byly jen preventivní. „Pokud by to byla běžná kontrola, mohli by strážníci nebo policisté udělit nedbalým cyklistům za jízdu na nevybaveném kole a bez helmy pokutu až do výše dvou tisíc korun,“ vzkázal ředitel městské policie Roman Šípek. Vzhledem k výsledkům obou prázdninových preventivních kontrol počítá městská policie s jejich opakováním.

Mezi lety 2012 až 2018 zemřelo na českých silnicích dohromady 368 cyklistů a 2 921 jich bylo těžce zraněno. V mnoha případech proto, že neměli správně vybavené kolo.