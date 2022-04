Město jako garant úseku už získalo stavební povolení. Stavět by se v případě hladkého průběhu výběrového řízení mohlo začít letos. „Začalo by se zřejmě lámáním kamene v prostoru kopce, v němž vede železniční tunel,“ sdělil starosta města František Lufinka.

Radnice nyní vypisuje výběrové řízení na dodavatele stavby, která nakonec povede zcela po levém břehu Jizery. V Železném Brodě se pak budou moci cyklisté jedoucí po stezce od Podspálova vydat náspem připraveným už při stavbě nového mostu přes Jizeru ke stavidlům a dále po břehu řeky do Líšného. Tady nastoupí na několik let hotový úsek cyklostezky a pokračovat budou dál do Dolánek a Turnova. „S touto variantou jsme počítali právě už při stavbě mostu v roce 2015,“ přiblížil Lufinka.

Na budoucí stezce dojde podle plánů k velkým přesunům materiálů. „Musí se přisypat břehy, vznikne několik mostků přes potoky. Vyřešit se musí také několik mokřin na plánované trasy,“ poznamenal vedoucí odboru územního plánování železnobrodské radnice Martin Řehák.

Město se dlouhá léta dohadovalo se státním podnikem Povodí Labe, který připomínkoval vstupy stavby do řečiště. V loňském roce se ale městu podařilo s podnikem domluvit podmínky. „Nešlo jen o Povodí, ale i o dráhy a soukromé majitele pozemků,“ popsal místostarosta Železného Brodu Ivan Mališ. Největším oříškem se nakonec stal pozemek, který měl 27 majitelů a ležela na něm exekuce. Ten ale naštěstí vykoupil soukromník, který je výstavbě cyklostezky nakloněn.

Město podalo na stavbu úseku cyklostezky Greenway Jizera žádost o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. „Jde o páteční cyklostezku, ty mají šanci získávat dotace relativně velkou. Naše žádost prošla bez připomínek prvním kolem hodnocení, doufejme, že tak to půjde i dál,“ poznamenal Lufinka.

Nadšení neskrývá ani koordinátor projektu Greenway Jizera Jiří Lukeš. „Situace v tomto úseku byla delší dobu neutěšená a v projektové přípravě se nedařilo postoupit. Trasa je velice komplikovaná z důvodu souběhu řeky, železnice a silnice I. třídy v úzkém údolí. Je malý zázrak, že se zde podařil najít prostor pro cyklostezku,“ oddychl si.

Prodloužení úseku Greenway Jizery bude znamenat rozptýlení jejích uživatelů ze stávajícího přetíženého úseku Turnov – Malá Skála. Zároveň se podaří lépe zapojit Železný Brod s jeho nabídkou tradičního sklářství do turistické mapy kraje. Stezka tak pomůže návštěvníkům, regionu i městu.

Celá cyklotrasa Greenway Jizera je dlouhá přes 160 kilometrů od osady Jizerka v Jizerských horách na hranici Prahy. Na několika místech jsou ale složité pasáže. Kromě popisované části mezi Železným Brodem a Líšným třeba mezi Pasekami nad Jizerou a Horní Sytovou. „Z Pasek bychom v budoucnu měli pokračovat k pasecké papírně a dál podél Jizery až do Horní Sytové. Pro tento úsek je doposud zpracována pouze vyhledávací studie budoucí stezky. Údolí je úzké a skalnaté,“ doplnil Lukeš.

Stávající úsek vybudovaný v nedávné době Turnov – Líšný měří cca 12 kilometrů, realizací nového úseku do Železného Brodu dojde k prodloužení zhruba o 4 kilometry. I nedaleký Turnov projektuje nový úsek cyklostezky až na hranici kraje, aktuálně se zpracovává projektová dokumentace pro stavební povolení. Po realizaci tohoto úseku už bude Greenway Jizera od hranice kraje u obce Svijany do Železného Brodu měřit téměř 30 kilometrů.