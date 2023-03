Ještě loni byl předběžný rozpočet na úrovni 75 milionů, dnes se počítá, že výstavba cirka čtyři a půl kilometrového úseku spolkne 94 milionů korun. Celkem 85 % nákladů dodá dotace Státního fondu dopravní infrastruktury. Zbytek jde za městem. „Město má peníze na spoluúčast připravené,“ ujistil vedoucí odboru územního plánování železnobrodské radnice Martin Řehák. „Očekáváme, že stavba cyklostezky bude finančně náročná, proto je poměrně málo dalších investice ve městě,“ doplnil Řehák.

Na druhou stranu už v roce 2024 by se tu mohli prohánět cyklisté. Tři metry široká cyklostezka se už zakusuje do prudkého svahu u náhonu k vodní elektrárně. Jen pár metrů za ním plyne Jizera. Od Líšného už jedou bagry, od Brodu se kácí stromy. Zakázku z veřejné soutěže získala společnost CTB, přípravné práce pro ni dělá společnost DM Bagry.

Se stavbou cyklostezky mezi Brodem a Líšným kvaltují, realizace začne co nejdřív

Na horách nyní sněží, v Líšném vydatně prší. Dva bagry pomalu postupují ve svahu mezi obcí Líšný a městem Železný Brod. Vzrostlé stromy, zem i skála ustupují těžké technice. První se prokusuje terénem a odhrnuje kmeny pokácených vzrostlých smrků. Ten za ním kmeny uklízí na stranu cesty. Odtud bude dřevo vytaženo ke zpevněné cestě. „Postupujeme rychlostí kolem sta metrů za den, někdy rychleji, jindy pomaleji, záleží na terénu,“ popsala jednatelka společnosti DM Bagry Eva Kousalová.

Nadšení neskrývá Jiří Lukeš, koordinátor projektu Greenway Jizera ze Sdružení Český ráj, jež sdružuje obce na území chráněné krajinné oblasti. „Situace v tomto úseku byla delší dobu neutěšená a v projektové přípravě se nedařilo postoupit. Trasa je velice komplikovaná z důvodu souběhu řeky, železnice a silnice I. třídy v úzkém údolí. Je malý zázrak, že se zde podařil najít prostor pro cyklostezku,“ oddychl si.

Úsek nakonec povede zcela po levém břehu Jizery. V Železném Brodě se budou moci cyklisté jedoucí po stezce od Podspálova vydat po náspu připraveném již při stavbě nového mostu přes Jizeru ke stavidlům. „S touto variantou jsme počítali už při stavbě mostu přes řeku v roce 2015,“ přiblížil starosta Železného Brodu František Lufinka. Dále pak stezka povede po břehu řeky do Líšného, Malé Skály, Turnova.

Řeka a koleje

Jizera mezi Železným Brodem a Líšným vede úzkým údolím. Na jedné straně v těsné blízkosti řeky vede silnice první třídy a na druhé straně je železnice. Jako jediné možné řešení se ukázalo vést cyklostezku mezi Jizerou a kolejemi. Kvůli ochranným pásmům ale roky trvalo, než projektanti nalezli kompromisní řešení, které by vyhovovalo Povodí Labe a Správě železnic, což ale zároveň výstavbu cyklostezky výrazně prodražilo.

Vybudování části stezky mezi Železným Brodem a Líšným předcházela léta dohadů a hledání trasy. Jednání probíhala se státními podniky Lesy České republiky a Povodí Labe.

Největším oříškem se ale stal pozemek, který měl 27 majitelů a ležela na něm exekuce. Před několika lety jej vykoupil soukromník, který na stavbu stezky přikývl.

Vraky aut hyzdí okolí cyklostezky. Malá Skála nic nezmůže

Prodloužení úseku Greenway Jizery bude znamenat rozptýlení jejích uživatelů ze stávajícího přetíženého úseku mezi Turnovem a Malou Skálou. Zároveň se podaří lépe zapojit Železný Brod s jeho nabídkou tradičního sklářství do turistické mapy kraje. Stezka tak pomůže návštěvníkům, regionu i městu.

Po dokončení by měla cyklostezka Greenway Jizera vést od pramene Jizery na Smrku v Jizerských horách až po soutok s Labem ve středních Čechách. I když se původně předpokládalo, že by v roce 2015 mohla být celá trasa hotova, mnoho úseků ještě chybí.

Letos by mohla začít výstavba další etapy Greenway Jizera z Turnova do Svijan. Asi desetikilometrový úsek by měl začínat u autobusového nádraží v Turnově a přes Přepeře či Příšovice povede k zámku ve Svijanech. Naváže tak na již hotový úsek, který vede z Turnova na opačnou stranu.

Greenway Jizera se prodlouží, dotace jsou na cestě

Projekt je nyní ve stavebním řízení a stavební povolení očekává do dvou měsíců. Náklady na vybudování cyklostezky zatím nejsou spočítané.

„Pokud bychom stavební povolení už na jaře získali, je možné, že výstavba začne ještě letos. Záležet ale bude, jak budeme úspěšní při získávání dotací,“ vysvětlil starosta Turnova Tomáš Hocke.

Cyklotrasa Greenway Jizera je jednou z pěti páteřních cyklotras na území Libereckého kraje.