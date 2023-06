Úsek nakonec povede zcela po levém břehu Jizery. V Železném Brodě se budou moci cyklisté jedoucí po stezce od Podspálova vydat po náspu připraveném již při stavbě nového mostu přes Jizeru ke stavidlům. „S touto variantou jsme počítali už při stavbě mostu přes řeku v roce 2015,“ přiblížil starosta Železného Brodu František Lufinka. Dále pak stezka povede po břehu řeky do Líšného, Malé Skály, Turnova.

Bagry razí cestu cyklistům do Železného Brodu, za den dají asi sto metrů

V současných dnech probíhá výstavba opěrných zdí a to hned na několika místech. Jak směrem k řece, respektive k náhonu malé vodní elektrárny v Líšném, tak směrem do svahů nad budovanou stezkou, další svahy se zajišťují. Zároveň vzniká takzvaná staveništní komunikace, což je cesta pro obsluhu stavby. „Z delších vzdáleností je třeba nutné vyvézt stovky kubíků pokácených stromů,“ upřesnil stavbyvedoucí.

Výstavbu dalšího úseku velké cyklostezky vítají jak v Líšném, tak v Železném Brodě. „Věříme, že cyklostezka k nám přivede turisty a že trochu ulevíme Malé Skále, kde se v létě setkávají až neuvěřitelné davy turistů. A že naopak přece jen trochu ožije Železný Brod,“ poznamenala starostka obce Líšný Renata Klápšťová.

Život v obci stavba příliš neomezuje. „Technika přejíždí jen přes most a hned za továrnou odbočuje, prašnost zasahuje jen pár domů. Zatím si, pokud vím, nikdo neztěžoval,“ doplnila Klápšťová.

Greenway Jizera se prodlouží, dotace jsou na cestě

Ještě loni byl předběžný rozpočet výstavby úseku na úrovni 75 milionů, dnes se počítá, že výstavba cirka čtyři a půl kilometrového úseku spolkne 94 milionů korun. Celkem 85 % nákladů (tedy cirka 80 milionů korun) dodá dotace Státního fondu dopravní infrastruktury. Zbytek jde za městem. „Město má peníze na spoluúčast připravené,“ ujistil Řehák. „Očekáváme, že stavba cyklostezky bude finančně náročná, proto je poměrně málo dalších investic ve městě,“ doplnil Řehák.

Zatímco Železný Brod zaplatí za výstavbu úseku části cyklostezky, která jde převážně v katastru města, vyšší jednotky milionů korun, obec Líšný by se měla dostat na cenu pod jeden milion korun. „Náš úsek je jen zlomkem trasy. Ale uvidíme, jaká ještě bude konečná cena, protože dnes se turbulentně mění ceny všeho, jak materiálu, tak práce,“ dodala starostka malé obce.

Od pramene Jizery po soutok s Labem

Prodloužení úseku Greenway Jizery bude znamenat rozptýlení jejích uživatelů ze stávajícího přetíženého úseku mezi Turnovem a Malou Skálou. Zároveň se podaří lépe zapojit Železný Brod s jeho nabídkou tradičního sklářství do turistické mapy kraje. Stezka tak pomůže návštěvníkům, regionu i městu.

Po dokončení by měla cyklostezka Greenway Jizera vést od pramene Jizery na Smrku v Jizerských horách až po soutok s Labem ve středních Čechách. I když se původně předpokládalo, že by v roce 2015 mohla být celá trasa hotova, mnoho úseků ještě chybí.

Letos by mohla začít výstavba další etapy Greenway Jizera z Turnova do Svijan. Asi desetikilometrový úsek by měl začínat u autobusového nádraží v Turnově a přes Přepeře či Příšovice povede k zámku ve Svijanech. Naváže tak na již hotový úsek, který vede z Turnova na opačnou stranu.

Projekt je nyní ve stavebním řízení a stavební povolení očekává do dvou měsíců. Náklady na vybudování cyklostezky zatím nejsou spočítané. „Pokud bychom stavební povolení už na jaře získali, je možné, že výstavba začne ještě letos. Záležet ale bude, jak budeme úspěšní při získávání dotací,“ vysvětlil starosta Turnova Tomáš Hocke. Cyklotrasa Greenway Jizera je jednou z pěti páteřních cyklotras na území Libereckého kraje.