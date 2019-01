Semily - Plánovaná cyklostezka Greenway Jizera je zase o něco delší. Další úseky budou složité.

Cyklostezka Greenway Jizera. | Foto: Deník

V Archivní ulici v Semilech vyrostla další část obří cyklostezky Greenway Jizera. Nový úsek měří 95 metrů a vše stálo skoro 880 tisíc korun bez DPH. Z Libereckého kraje na stavbu přišlo 570 tisíc.



Jedná se o krátký spojovací úsek dalších dílčích cyklostezek. Nová část navazuje na lávku přes Jizeru a cyklostezku na Ostrově dokončenou už v roce 2012. „Stavba je součástí postupně realizované cyklostezky Greenway Jizera na území města,“ vysvětlil investiční technik odboru rozvoje a správy majetku města Semily Daniel Mach. Dodal, že v rámci stavby byla odstraněna konstrukce staré silnice, přibyly obrubníky, vznikla nová asfaltová komunikace a součástí stavby je i doplnění dvou sloupů osvětlení.



A dál? To je prozatím ve hvězdách. Lépe řečeno v úzkém korytu Jizery od Semil do Železného Brodu a do Líšného. Odtud do Turnova vede zatím jediná celistvější část cyklostezky.

Od Semil do Spálova prochází úzkým korytem řeky Riegrova stezka, kterou turisté slavnostně otevřeli už v roce 2009 a kde je vyhlášena chráněná krajinná oblast. „Není snadné naplánovat, kudy skalnatým kaňonem by měla cyklostezka vést. Přes kopce to nejde, cesta by byla velmi náročná,“ sdělila starostka Semil Lena Mlejnková.



Naopak na druhou stranu od Semil zřejmě další díl Greenway Jizera vyroste. „Máme hotovu projektovou dokumentaci na cyklostezku od Semil přes celý Benešov, k projednání by měla být na konci února. I tady jde o dotace z kraje,“ prozradil Daniel Mach.



Podobně strmé údolí vede ještě od Železného Brodu do Líšného. Tak, jak je část cyklostezky Greenway Jizera nakreslena na papíře, to nepůjde. Vždyť jen orientačně by měla výstavba stezky na zhruba čtyřkilometrovém úseku mezi Železným Brodem a Líšným stát závratných 125 milionů korun.

Účastníci projektu, tedy Sdružení Český ráj a starostové obcí, proto hledají jinou cestu. Z Líšného na Vrát to je pěkný kopec a od Vrátu do Brodu zase pořádný sešup. A idea Greenway Jizera coby trasy pro všechny cyklisty různé fyzické kondice mizí. „Sjezd z kopců pod viadukt v Železném Brodě je vysloveně pro krosové fajnšmekry, kolo jede i úplně zabrzděné,“ popsal starosta Železného Brodu František Lufinka.

Už asi nikdo nepochybuje o tom, že cyklostezka dotáhla do Líšného turisty. A to Železnobrodské v dobrém dráždí. „Pro radnici je protažení cyklostezky prioritou. Zcela určitě přitáhne do města daleko více turistů, což se odrazí i v podnikatelských aktivitách. Navíc by Železný Brod výrazně ulevil Malé Skále, jež je už turisty přehlcená,“ soudí Lufinka.



Před několika lety stačilo v Líšném přejet most a člověk se ocitl v úplně jiném světě, než jaký panuje v nedalekých Dolánkách či ještě bližší Malé Skále. Dnes je vše jinak, zvláště za pěkného počasí. „Hlavně v létě láká cyklostezka do Líšného citelně více turistů. Jen litují, že se tady musí otočit.



Záměrem projektu Greenway Jizera je vybudovat páteřní cyklostezku podél toku řeky Jizery, která bude provázaná se sítí tras pro různé druhy bezmotorové lokální i rekreační dopravy. Idea projektu se zrodila počátkem 90. let. K jejímu naplňování dochází od roku 2004.